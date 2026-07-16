Επίδομα παιδιού Α21: Σχέδιο για αύξηση 30% από τον ΟΠΕΚΑ - Ποιοι κερδίζουν

Το βασικό σενάριο που βρίσκεται υπό αξιολόγηση

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Οικονομια
Πηγή: Newpost.gr / Φωτογραφία Pixabay
Στέλιος Αγγελούδης: Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ότι από το 2027 θα καταβάλλεται επίδομα 1.000 ευρώ για τη γέννηση τρίτου και τέταρτου παιδιού

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Αλλαγές στο επίδομα παιδιού Α21 του ΟΠΕΚΑ εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, στο πλαίσιο των προτάσεων που περιλαμβάνονται στη μελέτη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για τη στήριξη των οικογενειών με παιδιά.

Το βασικό σενάριο που βρίσκεται υπό αξιολόγηση προβλέπει αύξηση κατά 30% στα ποσά του επιδόματος, χωρίς να αλλάξουν τα υφιστάμενα εισοδηματικά κριτήρια και οι προϋποθέσεις χορήγησής του.

Σύμφωνα με τη μελέτη του ΟΟΣΑ, η ενίσχυση αφορά αποκλειστικά τα ποσά που καταβάλλονται σήμερα μέσω του επιδόματος τέκνων, διατηρώντας αμετάβλητο τον τρόπο υπολογισμού των δικαιούχων. Η επιλεξιμότητα θα συνεχίσει να καθορίζεται από το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών.

 

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