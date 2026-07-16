Νέο αμερικανικό σφυροκόπημα στο Ιράν, αντίποινα της Τεχεράνης

ΗΠΑ και Ιράν «κομματιάζουν» το μνημόνιο κατανόησης

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία αρχείου AP
Βομβαρδισμοί ΗΠΑ στο Ιράν και αντίποινα / Βίντεο από δελτίο ειδήσεων Star)

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Ουδεμία ένδειξη αποκλιμάκωσης παρουσιάζεται στις εχθροπραξίες των ΗΠΑ και του Ιράν, έπειτα από μια εβδομάδα ανταλλαγών πληγμάτων, που συνεχίζονται, με τα μέρη να «κομματιάζουν» το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν τον Ιούνιο και να επιβάλλουν αποκλεισμό στο Στενό του Ορμούζ και των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο.

Αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν κατά κύματα

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν δυο κύματα βομβαρδισμών στις ιρανικές ακτές και «εξουδετέρωσαν» κενό φορτίου δεξαμενόπλοιο όταν αποπειράθηκε να παραβιάσει τον αποκλεισμό, την επομένη της επανεπιβολής του.

Τις πρώτες πρωινές ώρες, ιρανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι ενεργοποιήθηκε το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας στην Τεχεράνη, για πρώτη φορά αφότου ξανάρχισαν οι εχθροπραξίες, κι ότι ακούστηκαν εκρήξεις στο βόρειο και στο δυτικό Ιράν, χωρίς να αναφερθούν σε θύματα μέχρι στιγμής.

Το Ιράν, που ανακοίνωσε το σαββατοκύριακο πως κλείνει ξανά το στενό του Ορμούζ, ξεκαθάρισε πως η θαλάσσια οδός στρατηγικής σημασίας αυτή θα παραμείνει κλειστή ωσότου τερματιστούν οι αμερικανικές «επιθέσεις».

Και συνέχισε να στοχοποιεί βάσεις κι εγκαταστάσεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σε μοναρχίες της Μέσης Ανατολής, με την κατάσταση να υπονομεύει ολοένα περισσότερο τις διπλωματικές προσπάθειες για να τερματιστεί με διάρκεια ο πόλεμος, ο οποίος ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου, με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν.

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Παρ’ όλ’ αυτά, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι αφέθηκε να φύγει από το Ιράν αμερικανίδα υπήκοος η οποία «κρατείτο παράνομα», κατ’ αυτόν, από το 2024, χαιρετίζοντας μέσω Truth Social την «χειρονομία καλής θέλησης» της Τεχεράνης.

Δικηγόρος ειδικευμένος σε υποθέσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο Τζάρεντ Γκένσερ, ανέφερε ότι το πρόσωπο που επιτράπηκε να φύγει είναι «πελάτισσά» του, η Ντένα Καράρι, αμερικανοϊρανή υπήκοος που είχε «παγιδευτεί» στο Ιράν εξαιτίας «φτιαχτών» κατηγοριών για «συνεργασία με εχθρικό κράτος και κατασκοπεία».

Δεξαμενόπλοιο «εξουδετερώνεται»

Οι εχθροπραξίες ξανάρχισαν την 7η Ιουλίου, έπειτα από επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στον Κόλπο, αποδοθείσες στο Ιράν. Οι βομβαρδισμοί έκτοτε είναι οι εκτενέστεροι μετά την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός τον Απρίλιο. Ως σήμερα ωστόσο η Τεχεράνη δεν είχε μπει στο στόχαστρο, όπως από την άλλη ούτε εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου και αερίου στον Κόλπο.

Οι ανταλλαγές πληγμάτων κάνουν «κομματάκια» το «μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ», την καταρχήν συμφωνία που υπογράφτηκε στα μέσα Ιουνίου κι υποτίθεται πως θα οδηγούσε στον οριστικό τερματισμό του πολέμου.

Το όποιο μνημόνιο κατανόησης «δεν έχει νόημα παρά μόνο όταν οι όροι του επικυρώνονται κι εφαρμόζονται· αν το Ιράν δεν έχει κανένα όφελος (...) δεν έχουμε κανέναν λόγο να συμμορφωνόμαστε» προς αυτό, τόνισε χθες ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.

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Η πόλη Μπουσέρ, όπου βρίσκεται λιμάνι και ο μόνος ιρανικός πυρηνικός ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός που απομένει σε λειτουργία, μπήκε στο στόχαστρο των δυνάμεων της Ουάσιγκτον χθες, όπως και τα περίχωρα της Ιρανσάρ (νοτιοανατολικά). Σύμφωνα με τον ιρανικό στρατό, επτά μέλη του σκοτώθηκαν. Καταμέτρησε δεκατρία αμερικανικά πυραυλικά πλήγματα.

«Τα πλήγματα μείωσαν ακόμη περισσότερο τη δυνατότητα του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία στο στενό του Ορμούζ», διαβεβαίωσε από την άλλη ο αμερικανικός στρατός.

Στο τέλος της ημέρας, ανακοίνωσε πως άρχισε νέο κύμα βομβαρδισμών, με τον ίδιο σκοπό.

Ακούστηκαν εκρήξεις σε διάφορες ιρανικές πόλεις, ανάμεσά τους την Μπαντάρ Αμπάς (νότια), τη Ρασκ και τη Σαμπαχάρ (νοτιοανατολικά), καθώς και στη νήσο Κεσμ, μετέδωσαν κρατικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες τους, σε νοσοκομείο στην Αχβάζ (νοτιοδυτικά) χρειάστηκε εσπευσμένη απομάκρυνση των ασθενών και των υγειονομικών εξαιτίας αμερικανικών βομβαρδισμών στην περιοχή. Μεταφέρθηκαν σε άλλες δομές υγείας.

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Στο πλαίσιο του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, που επιβλήθηκε εκ νέου την προηγουμένη, αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος άνοιξε πυρ εναντίον κενού φορτίου δεξαμενόπλοιου που προσπαθούσε να τον παραβιάσει.

Το σκάφος, που κατονομάστηκε ως το M/T Belma, υπό σημαία Κουρασάο, «εξουδετερώθηκε», συνόψισε ο αμερικανικός στρατός.

Σειρήνες

Πάνω από τριάντα άμαχοι έχουν σκοτωθεί αφότου ξανάρχισαν οι εχθροπραξίες, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό των ιρανικών αρχών.

«Τα παιδιά είναι τόσο τρομοκρατημένα από τις εκρήξεις που δεν κοιμούνται παρά το πρωί», είπε η Χαντιζά, που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο τηλεφωνικά. «Οι συνέπειες του πολέμου θα παραμείνουν για πολύ καιρό στη ζωή μας, στο μυαλό μας, στην ψυχική μας υγεία», πρόσθεσε η χειροτέχνισσα που ζει στην επαρχία Σιστάν-Μπαλουτσιστάν.

«Δεν ζούμε, επιβιώνουμε. Ας βάλει ο θεός τέλος στον πόλεμο κι έπειτα στις οικονομικές δυσκολίες μας», προσευχήθηκε η Ναντίν, 27χρονη εκπαιδευτικός που ζει στην ίδια επαρχία.

Χθες βράδυ, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν εκρήξεις κοντά στο προξενείο της Αρμπίλ, στην αυτόνομη περιφέρεια Κουρδιστάν του Ιράκ, έπειτα από υπέρπτηση μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων εφόρμησης που οδήγησε στην ενεργοποίηση συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας.

Στο Κουβέιτ, που είχε ήδη γίνει στόχος νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο στρατός ανακοίνωσε τη νύχτα πως αντιμετώπιζε επιθέσεις ιρανικών drones. Οι σειρήνες της αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν εξάλλου στο Μπαχρέιν.

Στο στενό του Ορμούζ, πέρασμα στα χωρικά ύδατα του Ιράν και του Ομάν, από το οποίο διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που καταναλώνονται παγκοσμίως, η κίνηση έχει μειωθεί δραματικά έπειτα από επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια με πετρέλαιο. Μόλις δεκατρία εμπορικά πλοία το διέσχισαν την Τρίτη, σύμφωνα με την εξειδικευμένη εταιρεία παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας Kpler.

 

 


 

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