Τραμπ: 1.000 πύραυλοι κατά Ιράν αν αποπειραθεί να με δολοφονήσει

«Οι διαταγές έχουν ήδη δοθεί» διαμήνυσε

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Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ για νέο ιρανικό σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ (βίντεο ΕΡΤ)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει δώσει εντολή στον στρατό να είναι έτοιμος για πλήγματα κατά του Ιράν αν υπάρξει απόπειρα δολοφονίας του.
  • Το Ισραήλ προειδοποίησε τον Τραμπ για σχέδιο δολοφονίας του από το Ιράν.
  • Ο Τραμπ ανέφερε ότι 1.000 πύραυλοι είναι έτοιμοι να εκτοξευθούν κατά του Ιράν.
  • Ο στρατός των ΗΠΑ είναι έτοιμος να καταστρέψει περιοχές του Ιράν για ένα χρόνο, με δυνατότητα παράτασης.
  • Η δήλωση έγινε μέσω του Truth Social, επισημαίνοντας την σοβαρότητα της απειλής.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει δώσει εντολή στον στρατό να είναι έτοιμος να εξαπολύσει πλήγματα κατά του Ιράν αν η ιρανική κυβέρνηση διεξαγάγει ή αποπειραθεί μια δολοφονία του προέδρου των ΗΠΑ.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα το Ισραήλ προειδοποίησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι το Ιράν έχει εκπονήσει σχέδιο δολοφονίας του.  

Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ για ιρανικό σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ

«1.000 Πύραυλοι είναι κλειδωμένοι και φορτωμένοι και στοχεύουν στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, με χιλιάδες περισσότερους που θα ακολουθήσουν αμέσως, αν η Ιρανική Κυβέρνηση ενεργήσει όσον αφορά την απειλή της, που διατυπώθηκε σε πολλές γωνιές της Υφηλίου, να δολοφονήσει, ή να αποπειραθεί να δολοφονήσει, τον εν ενεργεία Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, σε αυτήν την περίπτωση, ΕΜΕΝΑ!», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

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«Διαταγές έχουν ήδη δοθεί, και ο Στρατός των ΗΠΑ είναι έτοιμος, πρόθυμος και ικανός, για χρονική περίοδο ενός έτους, υποκείμενης σε παράταση, να αποδεκατίσει πλήρως και να καταστρέψει όλες τις περιοχές του Ιράν», υπογράμμισε στην ανάρτησή του.
 

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