Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στο Λουξεμβούργο, όταν ο διάσημος καλλιτέχνης ανέβασε στη σκηνή τη 13χρονη κόρη του, Τέντι, χαρίζοντας στο κοινό μια αξέχαστη εικόνα.

Ο Βρετανός τραγουδιστής, που αυτή την περίοδο πραγματοποιεί την ευρωπαϊκή του περιοδεία με τίτλο Britpop Tour, εμφανίστηκε στο Luxexpo Open-Air και κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του «Angels» έκανε μια ιδιαίτερη έκπληξη στους θεατές, προσκαλώντας την κόρη του να βρεθεί δίπλα του οn stage!

Η παρουσία της Τέντι στη σκηνή ενθουσίασε τους θεατές, οι οποίοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα όταν πατέρας και κόρη αγκαλιάστηκαν τρυφερά. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη 13χρονη να κοιτάζει τον πατέρα της και να του λέει με συγκίνηση: «Σ’ αγαπώ». Ο Ρόμπι Γουίλιαμς, φανερά συγκινημένος από τη στιγμή, την αγκάλιασε σφιχτά και τη φίλησε στο μέτωπο, με το τρυφερό αυτό στιγμιότυπο να κάνει γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου και να γίνεται viral.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής και η σύζυγός του, Άιντα Φιλντ, έχουν αποκτήσει τέσσερα παιδιά, επιλέγοντας να διατηρούν την οικογενειακή τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η μεγαλύτερη κόρη τους είναι η Theodora Rose Williams, γνωστή ως Teddy, η οποία γεννήθηκε το 2012. Ακολούθησε ο γιος τους, Charlton Valentine Williams, γνωστός ως Charlie, που ήρθε στον κόσμο το 2014.

Το 2018 γεννήθηκε η δεύτερη κόρη τους, Colette Josephine Williams, την οποία αποκαλούν Coco, ενώ το μικρότερο μέλος της οικογένειας είναι ο γιος τους, Beau Benedict Enthoven Williams.