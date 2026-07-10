Αθηνά Οικονομάκου: Οικογενειακή απόδραση στο Σούνιο

Μετά από ένα ξεχωριστό ταξίδι στο Παρίσι

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Τρισευτυχισμένη είναι η Αθηνά Οικονομάκου, αφού πριν λίγες μέρες παντρεύτηκε τον αγαπημένο της Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο και έκτοτε δεν έχει σταματήσει να απολαμβάνει διακοπές. Μετά το υπέροχο ταξίδι τους στο Παρίσι, η ηθοποιός - επιχειρηματίας επέστρεψε στην Ελλάδα και αφιέρωσε χρόνο στα δύο παιδιά της. Οικογενειακώς βρέθηκαν στο Σούνιο.

Η ίδια μοιράστηκε εικόνες από τη θέα του δωματίου της, ενώ δημοσίευσε και ένα βίντεο με τα παιδιά της να απολαμβάνουν τις βουτιές τους στην πισίνα.

Δες τα στιγμιότυπα:

οικονομακου

οικονομακου

Η Αθηνά Οικονομάκου, η οποία είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα και από το Παρίσι, όπου βρέθηκε μαζί με τον σύντροφό της, Μπρούνο Τσερέλα, με αφορμή το εντυπωσιακό show Υψηλής Ραπτικής της σχεδιάστριας Celia Kritharioti. Μάλιστα, εκεί είχε την ευκαιρία να συναντήσει από κοντά τη διεθνούς φήμης σταρ, Τζένιφερ Λόπεζ και να βγάλει μαζί της φωτογραφία!

λοπεζ

Η Αθηνά Οικονομάκου φωτογραφήθηκε με την Jennifer Lopez

Η παρουσία της Λόπεζ στην επίδειξη μόδας της Σίλιας Κριθαριώτη δεν ήταν καθόλου τυχαία, αφού η Λατίνα σταρ έχει φορέσει πολλές φορές δημιουργίες της Ελληνίδας σχεδιάστριας σε συναυλίες και δημόσιες εμφανίσεις της.

Μάλιστα, λίγες ημέρες πριν, η JLo είχε επισκεφθεί το ατελιέ της σχεδιάστριας στη γαλλική πρωτεύουσα για private fitting, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη στενή τους σχέση.

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ΣΟΥΝΙΟ
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ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
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