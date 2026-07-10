Την Έφη Θώδη υποδέχεται ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης στο νέο επεισόδιο για την εκπομπή “Ζω καλά”, που θα προβληθεί το πρωινό του Σαββάτου 11 Ιουλίου.

Η γνωστή τραγουδίστρια μεταξύ άλλων, μιλάει στην εκπομπή για το βάρος και το φαγητό και εξηγεί για ποιους λόγους πήρε την απόφαση να είναι μόνη στην προσωπική της ζωή.

Πιο συγκεκριμένα, όπως βλέπουμε στο sneak preview του νέου επεισοδίου, η Έφη Θώδη εξομολογείται: «Πέρασα άσχημα στα προσωπικά μου. Ορκίστηκα και είπα “δεν θα ξανακάνω σχέση”. Γιατί οι πιο πολλοί με ήθελαν για τα λεφτά μου, να αρπάξουν και να με κάνουν κομμάτια».

«Αυτό το έβλεπα και είπα… “ως εδώ”. Θα είμαι μόνη μου, θα δουλεύω, θα έχω τη δουλειά μου αλλά στα προσωπικά μου δεν επιτρέπω σε κανέναν», αναφέρει η Έφη Θώδη.

«Το ότι κλείστηκα στον εαυτό μου με έκανε και πήρα τα κιλάκια, το έριξα στο φαϊ. Δηλαδή όταν έχεις μια ευχαρίστηση μόνο, ε… το περιμένεις και αυτό», καταλήγει η Έφη Θώδη.