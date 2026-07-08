Η νοσταλγία για το «Στο Παρά Πέντε» παραμένει ζωντανή και κάθε νέα συνάντηση των πρωταγωνιστών σκορπά ενθουσιασμό στους τηλεθεατές.

Αυτή τη φορά, η Σμαράγδα Καρύδη βρέθηκε ξανά στο ίδιο πλατό με τον Μιχάλη Μαρίνο ή αλλιώς το αγαπημένο της τηλεοπτικό πόνυ για τις ανάγκες της νέας σεζόν του IQ 160, χαρίζοντας στους θαυμαστές της σειράς μια μικρή γεύση από το αγαπημένο τηλεοπτικό παρελθόν.

Από τα παρασκήνια των γυρισμάτων δημοσιεύτηκε στιγμιότυπο που έδειχναν τους ηθοποιούς χαμογελαστούς και ευδιάθετους, με τα σχόλια στα social media να κάνουν λόγο για ένα άτυπο reunion του «Παρά Πέντε».

Οι τηλεθεατές περιμένουν με ανυπομονησία τον νέο κύκλο του IQ 160, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει με νέες υποθέσεις, χιούμορ και δυνατές ανατροπές.

Μέχρι τότε, όσοι θέλουν να θυμηθούν τις αξέχαστες στιγμές του IQ 160 μπορούν να παρακολουθούν τα επεισόδια που προβάλλονται καθημερινά σε επανάληψη από το Star, στις 22:00.