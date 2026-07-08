Σμαράγδα Καρύδη: Μετά το «Παρά Πέντε» ξανά μαζί στο IQ 160

Μπορείτε να φανταστείτε με ποιον συναντήθηκε;

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Απολαύστε ξανά το IQ160/ ΤRAILER

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σμαράγδα Καρύδη και ο Μιχάλης Μαρίνος συναντήθηκαν ξανά στο πλατό του IQ 160.
  • Η συνάντηση προκαλεί νοσταλγία για το «Παρά Πέντε» και ενθουσιασμό στους τηλεθεατές.
  • Δημοσιεύτηκαν στιγμιότυπα από τα παρασκήνια με τους ηθοποιούς χαρούμενους.
  • Ο νέος κύκλος του IQ 160 θα έχει νέες υποθέσεις και ανατροπές.
  • Τα επεισόδια του IQ 160 προβάλλονται καθημερινά σε επανάληψη από το Star στις 22:00.

Η νοσταλγία για το «Στο Παρά Πέντε» παραμένει ζωντανή και κάθε νέα συνάντηση των πρωταγωνιστών σκορπά ενθουσιασμό στους τηλεθεατές.

Αυτή τη φορά, η Σμαράγδα Καρύδη βρέθηκε ξανά στο ίδιο πλατό με τον Μιχάλη Μαρίνο ή αλλιώς το αγαπημένο της τηλεοπτικό πόνυ για τις ανάγκες της νέας σεζόν του IQ 160, χαρίζοντας στους θαυμαστές της σειράς μια μικρή γεύση από το αγαπημένο τηλεοπτικό παρελθόν.

Ξανά Μαζί Ντάλια και Αλέξης από το Παρα Πέντε

Από τα παρασκήνια των γυρισμάτων δημοσιεύτηκε στιγμιότυπο που έδειχναν τους ηθοποιούς χαμογελαστούς και ευδιάθετους, με τα σχόλια στα social media να κάνουν λόγο για ένα άτυπο reunion του «Παρά Πέντε».

Σμαράγδα Καρύδη-Μιχάλης Μαρίνος

Οι τηλεθεατές περιμένουν με ανυπομονησία τον νέο κύκλο του IQ 160, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει με νέες υποθέσεις, χιούμορ και δυνατές ανατροπές.

 

Μέχρι τότε, όσοι θέλουν να θυμηθούν τις αξέχαστες στιγμές του IQ 160 μπορούν να παρακολουθούν τα επεισόδια που προβάλλονται καθημερινά σε επανάληψη από το Star, στις 22:00.

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ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΚΑΡΥΔΗ
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ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
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“ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ”
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