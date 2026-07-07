Ο Ιούλιος φέρνει στις οθόνες των συνδρομητών της Nova και συγκεκριμένα στο κανάλι των σειρών το Novacinema4, την πρεμιέρα του 2ου κύκλου «Patience» από την Παρασκευή 10 Ιουλίου και κάθε Παρασκευή στις 22:00, ενώ από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου και κάθε Δευτέρα στις 22:00 θα μεταδίδεται η σειρά «Paris Police 1910».

Η 2η σεζόν της αστυνομικής - δραματικής σειράς «Patience» με τους Ella Maisy Purvis, Mark Benton, Nathan Welsh, Ali Ariaie έρχεται από την Παρασκευή 10 Ιουλίου, 22:00. Η Πέισενς επιστρέφει για να βοηθήσει στην εξιχνίαση εγκλημάτων. Όταν η νέα ντετέκτιβ Φράνκι Μονρό εμφανίζεται, οι δυο τους συγκρούονται, σύντομα όμως συνεργάζονται. Παράλληλα, η Πέισενς αντιμετωπίζει προκλήσεις στον έρωτα και την απώλεια.

Tη Δευτέρα 27 Ιουλίου (22:00) κάνει πρεμιέρα η αστυνομική δραματική σειρά «Paris Police 1910» με τους Jeremie Laheurte, Evelyne Brochu, Thibaut Evrard. Ο επιθεωρητής Ζουάν στρέφει γρήγορα την έρευνά του στη Μεγκ ως βασική ύποπτη, με πιθανές διασυνδέσεις με τον Φιερσί και τον αστυνομικό διευθυντή Λεπίν. Παγιδευμένη, η Μεγκ ανακοινώνει συνέντευξη Τύπου, υποσχόμενη να αποκαλύψει την αλήθεια.

Ταυτόχρονα, συνεχίζουν να προβάλλονται οι σειρές «The Brigade season 2» (κάθε Δευτέρα στις 21:00 μέχρι τις 20/7), «Law & Order season 25» (Τρίτη 21:00, μέχρι 7/7), «The Corsican Line» (κάθε Τρίτη στις 22:00 μέχρι 21/7), «The Paper» (κάθε Τετάρτη στις 21:15), «Ponies» (κάθε Τετάρτη στις 22:00, μέχρι 15/7), «Allegiance season 3» (κάθε Πέμπτη στις 21:00 μέχρι 23/7), «Devil in Disguise: John Wayne Gacy» (κάθε Πέμπτη στις 22:00 μέχρι 16/7), «Patience season 1» (Παρασκευή 21:00, μέχρι 3/7), «Prisoner» (κάθε Σάββατο στις 22:00 μέχρι 11/7), «Sherlock and Daughter» (κάθε Κυριακή στις 22:00 μέχρι 26/7).

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