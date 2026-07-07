Auteco: Οι 5 λόγοι που μπορούν να χαλάσουν τις διακοπές σου

Πόσο σημαντικός είναι ο έλεγχος του αυτοκινήτου πριν ξεκινήσεις

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Auteco: Οι 5 λόγοι που μπορούν να χαλάσουν τις διακοπές σου
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Με αφορμή τη μεγάλη θερινή έξοδο, η auteco ενημερώνει τους οδηγούς για τους συχνότερους λόγους ακινητοποίησης ενός οχήματος κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μετακινήσεων. Σύμφωνα με ανάλυση της ασφαλιστικής αγοράς, βασισμένη σε περιστατικά οδικής βοήθειας του 2024, περίπου 6 στις 10 κλήσεις για επιβατικά αυτοκίνητα αφορούσαν μηχανικές βλάβες, ενώ ακολουθούσαν προβλήματα στη μπαταρία και στα ελαστικά. Πολλές από αυτές τις βλάβες μπορούν να προληφθούν με έναν έγκαιρο τεχνικό έλεγχο.

O Κωνσταντίνος Βήκας, γενικός διευθυντής AUTECO δήλωσε σχετικά:

«Η auteco δεν δημιούργησε ακόμη έναν τεχνικό έλεγχο. Δημιούργησε έναν έλεγχο που ανταποκρίνεται σε μια πραγματική ανάγκη των οδηγών. Μετά το MasterCheck, το Battery Check και το ev-KTEO, το Summer Check αποτελεί μία ακόμη πρωτοποριακή υπηρεσία με κοινό παρονομαστή την πρόληψη. Για εμάς, η μεγαλύτερη επιτυχία δεν είναι ένας ακόμη τεχνικός έλεγχος. Είναι να μη χαλάσουν οι διακοπές μιας οικογένειας εξαιτίας μιας βλάβης που θα μπορούσε να είχε προληφθεί».

Auteco: Οι 5 λόγοι που μπορούν να χαλάσουν τις διακοπές σου

Η μεγάλη θερινή έξοδος βρίσκεται σε εξέλιξη και χιλιάδες οδηγοί προετοιμάζονται για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Μία απρόβλεπτη βλάβη δεν σημαίνει μόνο ακινητοποίηση του αυτοκινήτου. Μπορεί να σημαίνει πολύωρη αναμονή για οδική βοήθεια, μεταφορά του οχήματος σε συνεργείο, αναζήτηση ανταλλακτικών σε άγνωστη περιοχή, πρόσθετο οικονομικό κόστος, απώλεια πολύτιμου χρόνου και, κυρίως, να στερήσει από μια οικογένεια ή μια παρέα την ξεγνοιασιά και την απόλαυση των διακοπών της.

Σύμφωνα με την εμπειρία της auteco, οι 5 βασικοί λόγοι ακινητοποίησης του οχήματος είναι:

· Σύστημα ψύξης κινητήρα.

· Ελαστικά.

· Μπαταρία.

· Σύστημα πέδησης.

· Βασικά υγρά και γενική κατάσταση. Με αφορμή αυτή την πραγματικότητα, η auteco KTEO παρουσιάζει το Summer Check by auteco, μία νέα, πρωτοποριακή υπηρεσία προληπτικού τεχνικού ελέγχου, σχεδιασμένη ειδικά για τις απαιτήσεις των θερινών μετακινήσεων. Ο έλεγχος ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 20 λεπτά, διενεργείται από πιστοποιημένους τεχνικούς ελεγκτές και συνοδεύεται από Πιστοποιητικό Τεχνικού Ελέγχου.

Auteco: Οι 5 λόγοι που μπορούν να χαλάσουν τις διακοπές σου

Το SUMMER CHECK περιλαμβάνει:

· Ενδελεχή έλεγχο ελαστικών & ρύθμιση πιέσεων.

· Έλεγχο βασικών υγρών κινητήρα.

· Οπτικό έλεγχο βασικών συστημάτων ασφαλείας.

· Έλεγχο βοηθητικής μπαταρίας 12V.

· Φρενομέτρηση και αξιολόγηση του συστήματος πέδησης.

Η υπηρεσία διατίθεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 στην προνομιακή τιμή των 25€.

 

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ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
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