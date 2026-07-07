Η τιμολογιακή πολιτική του Ομίλου Συγγελίδη παράλληλα με το ιδιαίτερα αναπτυγμένο δίκτυο της στην Ελλάδα, έχουν φέρει τα μοντέλα της Citroen στις πρώτες θέσεις των πωλήσεων. Oι νέες εκδόσεις COLLECTION συνδυάζουν τον πλούσιο εξοπλισμό με ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμολογιακή τοποθέτηση, στο πλαίσιο της τρέχουσας εμπορικής πολιτικής της Citroën.Το C3 COLLECTION εμπλουτίζει το επίπεδο εξοπλισμού PLUS με κάμερα οπισθοπορείας και ηλεκτρικά πίσω παράθυρα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την άνεση και την πρακτικότητα στην καθημερινή χρήση.

Το C3 Aircross διαθέτει ήδη από την έκδοση PLUS κάμερα οπισθοπορείας και ηλεκτρικά πίσω παράθυρα. Ωστόσο, η έκδοση COLLECTION εισάγει στο μοντέλο ένα νέο σημαντικό εξοπλιστικό στοιχείο, το σύστημα Keyless Access / GO (πρόσβαση και εκκίνηση χωρίς κλειδί), τόσο στις υβριδικές όσο και στις αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις του.

Συγκεκριμένα, το Citroën C3 Collection είναι διαθέσιμο με 19.300€ στην έκδοση Turbo 100hp Manual, με 22.500€ στην Hybrid 110hp Automatic και με 20.600€ στην Electric 113hp Comfort Range. Αντίστοιχα, το Citroën C3 Aircross Collection προσφέρεται με 21.300€ στην έκδοση Turbo 100hp Manual, με 23.900€ στην Hybrid 145hp Automatic και με 23.500€ στην Electric 113hp Extended Range. Οι τιμές των αμιγώς ηλεκτρικών εκδόσεων περιλαμβάνουν την κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3».Οι νέες εκδόσεις C3 & C3 Aircross COLLECTION είναι ήδη διαθέσιμες προς παραγγελία στο επίσημο δίκτυο διανομέων της Citroёn.