Περισσότερα από 700.000 στρέμματα γης έχουν καεί στην Αττική

Το 38% των δασών έχουν γίνει στάχτη τα τελευταία 9 χρόνια!

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Το ρεπορτάζ της μετεωρολόγου Ματίνα Μπέρου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Περισσότερα από 700.000 στρέμματα έχουν καεί στην Αττική τα τελευταία 9 χρόνια λόγω 13 μεγάλων πυρκαγιών.
  • Σχεδόν 4 στα 10 στρέμματα δάσους έχουν καεί στην Αττική, που αντιστοιχεί στο 28% της συνολικής έκτασης της περιοχής.
  • Από τα 1.230.000 στρέμματα δάσους, έχουν καεί 465.000, δηλαδή το 38% των δασών της Αττικής.
  • Η φετινή αντιπυρική περίοδος είναι ακόμα μπροστά και υπάρχει ανησυχία για περαιτέρω αύξηση των καμένων εκτάσεων.

Δυσοίωνα είναι τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου για τις πυρκαγιές στη χώρα μας. Περισσότερα από 700.000 στρέμματα έχουν καεί σε 13 μεγάλες φωτιές στην Αττική τα τελευταία εννέα χρόνια.  

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Με αφορμή την πυρκαγιά της Οινόης Αττικής η ομάδα meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών έκανε ανάλυση των καμένων εκτάσεων από τις δασικές πυρκαγιές των τελευταίων 9 ετών, από το 2017 δηλαδή έως το 2025, στο ηπειρωτικό κομμάτι της Περιφέρειας Αττικής.  

Όπως επεσήμανε στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star η μετεωρολόγος Ματίνα Μπέρου, τα αποτελέσματα της ανάλυσης είναι ότι σχεδόν 4 στα 10 στρέμματα δάσους στην Αττική έχουν καεί. 13 μεγάλες πυρκαγιές έκαψαν περισσότερα από 700.000 στρέμματα.  

Kαμένα στρέμματα γης στην Αττική

Μέσα σε αυτά τα εννέα χρόνια έχει καεί συνολικά το 28% της έκτασης της Αττικής.

Πού έχουν καεί τα περισσότερα στρέμματα γης στην Αττική

«Αν όμως κοιτάξουμε μόνο τις δασικές εκτάσεις, η εικόνα είναι ακόμη πιο ανησυχητική. Από τα περίπου 1.230.000 στρέμματα δάσους, έχουν καεί τα 465.000. Δηλαδή, μέσα σε μόλις εννέα χρόνια, έχει χαθεί από τις πυρκαγιές το 38% των δασών της Αττικής. Και με τη φετινή αντιπυρική περίοδο να βρίσκεται ακόμη μπροστά μας, το μεγάλο ζητούμενο είναι αυτό το ήδη πολύ υψηλό ποσοστό να μην αυξηθεί ακόμη περισσότερο μέσα στο 2026», επεσήμανε η μετεωρολόγος του Star. 

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

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