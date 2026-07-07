Πανελλήνιες 2026: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για υποβολή μηχανογραφικού

Οδηγίες για τους υποψηφίους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.07.26 , 11:02 Black out στο Θέατρο Πέτρας: Πώς το κοινό «έσωσε» την παράσταση
07.07.26 , 11:00 Συνταγές για δροσερά παγωτά με αγαπημένες γεύσεις από τις εκπομπές του Star
07.07.26 , 10:44 Ο ταλαντούχος κύριος Χάαλαντ: 10 + 1 πράγματα που δε γνωρίζατε για εκείνον!
07.07.26 , 10:44 Θανάσης Βέγγος: «Καλοί μου άνθρωποι, ευχαριστώ χίλιες φορές για την αγάπη»
07.07.26 , 10:33 Θεσσαλονίκη: 15χρονη κατήγγειλε ότι βιάστηκε από 14χρονο
07.07.26 , 10:28 Γιάννης Στάνκογλου: Καλοκαιρινές διακοπές στο χωριό του, Θούριο Ορεστιάδας
07.07.26 , 10:22 Ledisi: «Μέσα από τη φωνή μου αφηγούμαι ιστορίες»
07.07.26 , 10:06 Πένθος για τον Νίκο Μωραϊτη: «Μαμά, τι ωραία που ηχούσε αυτή η λέξη»
07.07.26 , 09:38 Κεφαλονιά: Στη φυλακή προπονητής στίβου για σεξουαλική κακοποίηση αθλήτριας
07.07.26 , 09:32 Έξαλλη η Ανθή Βούλγαρη με μήνυμα τηλεθεάτριας - Η οργισμένη απάντησή της
07.07.26 , 09:30 «Θα επανέλθω… ίσως και όχι»: Αινιγματική η Μακρυπούλια για το Ρουκ Ζουκ
07.07.26 , 09:24 Ματίκα - Ιορδανίδης: Οι βουτιές τους στα Λουτρά Πόζαρ
07.07.26 , 09:13 Καιρός: Εξασθενούν οι άνεμοι - Πότε έρχονται 40αρια
07.07.26 , 09:00 Μαρία Θεοχαράκη: Αναλαμβάνει το τμήμα marketing της Νικ. Ι. Θεοχαράκης
07.07.26 , 08:55 Αφροδίτη Λιάντου: Έκανε το πιο chic καλοκαιρινό hair look
Άδωνις Γεωργιάδης - Ευγενία Μανωλίδου: Mε τους γιους τους στην Επίδαυρο
Συντάξεις Αυγούστου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές - Αναλυτικά οι ημερομηνίες
Έξαλλη η Ανθή Βούλγαρη με μήνυμα τηλεθεάτριας - Η οργισμένη απάντησή της
Τέλειος Freddo Εσπρέσο ή Καπουτσίνο. Φτιάξτε τον μόνοι σας στο σπίτι
Ματίκα - Ιορδανίδης: Οι βουτιές τους στα Λουτρά Πόζαρ
Βικτώρια Δέλλα: «Μαμά, σε ένιωθα δίπλα μου» - Εικόνες από την αποφοίτηση
Θεσσαλονίκη: 15χρονη κατήγγειλε ότι βιάστηκε από 14χρονο
Ο ταλαντούχος κύριος Χάαλαντ: 10 + 1 πράγματα που δε γνωρίζατε για εκείνον!
Κεφαλονιά: Στη φυλακή προπονητής στίβου για σεξουαλική κακοποίηση αθλήτριας
Μυστήριο με εξαφάνιση Κινέζας μεταφράστριας στη Λούτσα
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Βήμα, βήμα η σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού - Βίντεο αρχείου ΕΡΤ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Από σήμερα Τρίτη 7 Ιουλίου 2026 έως και την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026, θα είναι ανοικτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή Μηχανογραφικού και Παραλλήλου Μηχανογραφικού Δελτίου από τους υποψήφιους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026.

Μηχανογραφικό 2026: Πώς γίνεται η υποβολή

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας, οι υποψήφιοι θα μπορούν να μπαίνουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση michanografiko.it.minedu.gov.gr από σήμερα Τρίτη 7 Ιουλίου μετά τις 9 το πρωί και έως την Πέμπτη 16 Ιουλίου (23:59), με τη χρήση των προσωπικών κωδικών τους, προκειμένου να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ) και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ).

Βάσεις 2026: Νέες εκτιμήσεις για Νομικές, Στρατιωτικές και Ιατρικές Σχολές

Μηχανογραφικό 2026: Τι γίνεται αν ξεχάσεις το password σου

Όσοι υποψήφιοι δεν πρόλαβαν να αποκτήσουν password, μπορούν να απευθύνονται στο Λύκειό τους, είτε τις προγραμματισμένες ημέρες εφημερίας είτε τις δύο επιπλέον ημέρες που θα λειτουργήσουν τα Λύκεια εντός Ιουλίου.

Πανελλήνιες 2026: Τα «μυστικά» της επιτυχίας των διδύμων από τη Ρόδο

Όσοι υποψήφιοι δεν θυμούνται το password που ήδη είχαν αποκτήσει στο σχολείο τους, μπορούν είτε να απευθύνονται στο Λύκειο, είτε εναλλακτικά και εφόσον είχαν δηλώσει προσωπικό mail (κατά την απόκτηση του password), να ορίσουν νέο password μέσα από την εφαρμογή του Μ.Δ. με την επιλογή «Ξέχασα τον Κωδικό Ασφαλείας», χωρίς να μεταβούν στη σχολική μονάδα.

Μηχανογραφικό 2026: Συμβουλές προς υποψηφίους

Από το υπουργείο Παιδείας προτείνεται οι υποψήφιοι να εκτυπώσουν ή/και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το υποβληθέν οριστικοποιημένο μηχανογραφικό, που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου, ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους.

Πανελλήνιες: Τα δίδυμα αδέλφια που αρίστευσαν παρά τα προβλήματα υγείας

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής των Μηχανογραφικών είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να προβεί στην οριστικοποίηση τους.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, υποστήριξη, ακόμα και χρήση υπολογιστή που τυχόν δεν διαθέτουν, οι υποψήφιοι θα μπορούν να απευθύνονται στα Λύκειά τους, τα οποία θα είναι ανοιχτά τις ημέρες με τις προγραμματισμένες εφημερίες κάθε Λυκείου και  επιπλέον την Παρασκευή 10-7-2026 και την Πέμπτη 16-7-2026.

Πανελλήνιες 2026: Πώς έγραψαν οι υποψήφιοι στα μαθήματα

Μηχανογραφικό 2026: Τι θα γίνει με τους υποψηφίους που θα δώσουν Επαναληπτικές Εξετάσεις τον Σεπτέμβριο

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι που παραπέμπονται στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2026, θα καταθέσουν Μηχανογραφικό Δελτίο με τις προτιμήσεις τους, μετά τις Επαναληπτικές Εξετάσεις, οπότε και θα μπορέσουν να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).

Μηχανογραφικό 2026: Οδηγίες προετοιμασίας για τη σωστή συμπλήρωση

Βεβαίωση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ 2026

Όπως ανακοινώθηκε, επίσης από το υπουργείο Παιδείας, την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 θα ενεργοποιηθεί η δυνατότητα εκτύπωσης Βεβαιώσεων Συμμετοχής για όσους συμμετείχαν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ. 

Μηχανογραφικό 2026: Πώς να επιλέξεις σωστά σχολή

Η Βεβαίωση Συμμετοχής περιλαμβάνει τους γραπτούς βαθμούς όλων των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων (Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού ή Ειδικότητας και Ειδικά-Μουσικά Μαθήματα).

Βάσεις 2026: Οι πρώτες εκτιμήσεις από τα φροντιστήρια «Πουκαμισάς»

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να παραλαμβάνουν τη βεβαίωση συμμετοχής τους από το ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, στο οποίο υπέβαλαν την Αίτηση - Δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2026
 |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2026
 |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
 |
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2026
 |
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2026
 |
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
 |
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ
 |
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 2026
 |
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ
 |
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 2026
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top