Θανάσης Αντετοκούνμπο - Κάτια: Βίντεο από το πάρτι μετά τον γάμο τους!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κουμπάρος και το πάρτι μέχρι αργά

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Θανάσης Αντετοκούνμπο - Κάτια
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Μια από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής του έζησε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, καθώς ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με τη γυναίκα της ζωής του, Κάτια, ύστερα από 13 χρόνια κοινής πορείας.

Θανάσης Αντετοκούνμπο: Παντρεύεται την αγαπημένη του Κάτια στην Αθήνα

Το αγαπημένο ζευγάρι, που έχει αποκτήσει δύο παιδιά και όλα αυτά τα χρόνια κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, αντάλλαξε όρκους αιώνιας αγάπης το Σάββατο 5 Ιουλίου σε μια ειδυλλιακή τοποθεσία στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, έχοντας στο πλευρό του συγγενείς και στενούς φίλους.

 

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος είχε τον ρόλο του κουμπάρου.

 

Ο σταρ του NBA στάθηκε δίπλα στον αδελφό του σε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής του, αλλάζοντας τα στέφανα και χαρίζοντας ένα από τα πιο δυνατά οικογενειακά στιγμιότυπα της βραδιάς.

Μετά το μυστήριο ακολούθησε ένα λαμπερό γαμήλιο πάρτι, όπου οι νεόνυμφοι διασκέδασαν μέχρι αργά με τους καλεσμένους τους. Το κλίμα ήταν άκρως γιορτινό, με μουσική, χορό και πολλά χαμόγελα.

Μια γεύση από όσα ακολούθησαν μετά τον γάμο έδωσε η μητέρα των αδελφών Αντετοκούνμπο, Βερόνικα, η οποία δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook βίντεο από το γλέντι. Στα στιγμιότυπα διακρίνεται η οικογένεια να γιορτάζει με συγκίνηση και ενθουσιασμό τη μεγάλη ημέρα του Θανάση και της Κάτιας, ενώ οι νεόνυμφοι δεν σταμάτησαν να χαμογελούν και να απολαμβάνουν κάθε στιγμή της βραδιάς.

Ο γάμος του Θανάση Αντετοκούνμπο και της Κάτιας ήρθε να επισφραγίσει μια σχέση που μετρά 13 χρόνια, δύο παιδιά και αμέτρητες κοινές εμπειρίες, αποδεικνύοντας πως ο έρωτάς τους παραμένει δυνατός όσο ποτέ.

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