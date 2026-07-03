Χαρμόσυνα νέα για τον Θανάση Αντετοκούνμπο έγιναν γνωστά πριν από λίγο, καθώς αποκαλύφθηκε ότι ο επαγγελματίας μπασκετμπολίστας ετοιμάζεται να ζήσει μία από τις πιο σημαντικές και ευτυχισμένες στιγμές της ζωής του. Παντρεύεται την αγαπημένη του, Κάτια! Φυσικά, πρόκειται για τη γυναίκα που βρίσκεται σταθερά στο πλευρό του τα τελευταία 13 χρόνια.

Το ζευγάρι έχει δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια, καθώς έχει αποκτήσει ήδη δύο δίδυμα κοριτσάκια, τα οποία αποτελούν όλη τους τη ζωή. Μετά από περισσότερα από δέκα χρόνια κοινής πορείας, οι δυο τους αποφάσισαν να επισφραγίσουν τη σχέση τους με τον γάμο τους.

Η τελετή έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 5 Ιουλίου και, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την εκπομπή «Super Κατερίνα», θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο. Το ζευγάρι έχει επιλέξει να κρατήσει τη σημαντική αυτή ημέρα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ίδιου ρεπορτάζ, ένας από τους κουμπάρους θα είναι ο αδελφός του γαμπρού, Γιάννης Αντετοκούνμπο, ενώ στη λίστα των καλεσμένων αναμένεται να βρίσκονται στενοί συγγενείς, αγαπημένοι φίλοι αλλά και λίγοι άνθρωποι από τον χώρο του αθλητισμού. Όλα δείχνουν πως η οικογένεια Αντετοκούνμπο ετοιμάζεται να γιορτάσει ένα ιδιαίτερα συγκινητικό γεγονός, σε μια τελετή που θα έχει έντονο οικογενειακό χαρακτήρα και θα σηματοδοτήσει την αρχή ενός νέου κεφαλαίου στη ζωή του ζευγαριού.

Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμπο/ AP