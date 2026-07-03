Μαντώ: Τραγουδάει τις «Γκρίζες Κυριακές» και μας «ανεβάζει»

Μία μια σύγχρονη pop-dance μουσική πρόταση

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαντώ παρουσιάζει το νέο τραγούδι «Γκρίζες Κυριακές» από την Panik Platinum.
  • Το κομμάτι είναι μια σύγχρονη pop-dance πρόταση με δυναμικό ρυθμό και έντονο συναίσθημα.
  • Το μουσικό video στο YouTube συμβολίζει τη συναισθηματική απελευθέρωση και μεταμόρφωση.
  • Η Μαντώ υπογράφει τη μουσική και τους στίχους, ενώ τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο Mike Marzz.
  • Το τραγούδι είναι διαθέσιμο σε streaming υπηρεσίες.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια Μαντώ παρουσιάζει το νέο τραγούδι «Γκρίζες Κυριακές», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum.

Οι «Γκρίζες Κυριακές» είναι μία μια σύγχρονη pop-dance μουσική πρόταση που συνδυάζει δυναμικό ρυθμό, μελωδικότητα και έντονο συναίσθημα.

ΜΑΝΤΩ

Οι «Γκρίζες Κυριακές» μεταφέρονται στο YouTube με ένα κινηματογραφικό video που συμβολίζει τη συναισθηματική απελευθέρωση και την μεταμόρφωση.

Τη μουσική και τους στίχους του τραγουδιού υπογράφει η Μαντώ, ενώ τη σκηνοθεσία έκανε ο Mike Marzz.

Βρείτε τις «Γκρίζες Κυριακές» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/gkrizes-kyriakes

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