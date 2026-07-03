Μαντώ: Τραγουδάει τις «Γκρίζες Κυριακές» και μας «ανεβάζει»

Η σπουδαία ερμηνεύτρια Μαντώ παρουσιάζει το νέο τραγούδι «Γκρίζες Κυριακές», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum.



Οι «Γκρίζες Κυριακές» είναι μία μια σύγχρονη pop-dance μουσική πρόταση που συνδυάζει δυναμικό ρυθμό, μελωδικότητα και έντονο συναίσθημα.





Οι «Γκρίζες Κυριακές» μεταφέρονται στο YouTube με ένα κινηματογραφικό video που συμβολίζει τη συναισθηματική απελευθέρωση και την μεταμόρφωση.



Τη μουσική και τους στίχους του τραγουδιού υπογράφει η Μαντώ, ενώ τη σκηνοθεσία έκανε ο Mike Marzz.



Βρείτε τις «Γκρίζες Κυριακές» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/gkrizes-kyriakes