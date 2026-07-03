Νάρκωναν Και Βίαζαν Τις Γυναίκες Τους - Συλλήψεις Σε 7 Χώρες

Διεθνές κύκλωμα ανδρών που ναρκώνουν και βιάζουν τις γυναίκες τους, όπως στην υπόθεση Πελικό στη Γαλλία, ερευνά η αστυνομία.

Η εκτεταμένη διεθνή αστυνομική επιχείρηση που κάλυψε επτά χώρες έφερε στο φως οργανωμένα δίκτυα δραστών, οι οποίοι φέρονται να ναρκώνουν και να βιάζουν τις συντρόφους τους, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούν διαδικτυακές ομάδες για να συντονίζουν και να ενθαρρύνουν τις αποτρόπαιες πράξεις τους.

Οι αρχές κάνουν λόγο για ιδιαίτερα ανησυχητικά ευρήματα, καθώς τα κυκλώματα αυτά δρούσαν με συστηματικό τρόπο, αξιοποιώντας ψηφιακές πλατφόρμες για την ανταλλαγή υλικού αλλά και οδηγιών.

Σύμφωνα με την Europol και τη βρετανική Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος (NCA), τα περισσότερα θύματα είναι γυναίκες που ναρκώνονταν πριν υποστούν σεξουαλική κακοποίηση.

Οι διαδικτυακές ομάδες λειτουργούσαν ως κλειστά δίκτυα, όπου κυρίως άνδρες συντόνιζαν επιθέσεις, αντάλλασσαν πληροφορίες και μοιράζονταν υλικό από την κακοποίηση, δημιουργώντας ένα περιβάλλον «κανονικοποίησης» των εγκλημάτων.

Φόβοι για πολλές ακόμα υποθέσεις - Δεκάδες συλλήψεις

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αρχές από τη Γερμανία, τη Βρετανία, τις ΗΠΑ, τη Βραζιλία, τον Καναδά, τη Γαλλία, την Ουγγαρία, την Ολλανδία και την Ισπανία.

Η κοινή δράση, που φέρει την ονομασία «Project Medusa», ξεκίνησε τον Απρίλιο και στόχο έχει την αντιμετώπιση μιας «εξελισσόμενης απειλής», όπως την περιγράφουν οι αρχές.

Σύμφωνα με το CNN, μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί πάνω από 150 δράστες και θύματα, ενώ έχουν ανοίξει περισσότερες από 270 νέες υποθέσεις και έχουν γίνει 57 συλλήψεις.

Στελέχη των αρχών περιγράφουν την υπόθεση ως μία από τις πιο σοκαριστικές που έχουν συναντήσει.

Η εισαγγελική λειτουργός Σιόμπαν Μπλέικ ανέφερε ότι πρόκειται για «από τις πιο φρικιαστικές υποθέσεις της καριέρας της», σημειώνοντας ότι τα θύματα κακοποιούνται μέσα στα ίδια τους τα σπίτια, γεγονός που συνιστά απόλυτη προδοσία εμπιστοσύνης.

Οι έρευνες εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο υποθέσεων που έχουν συγκλονίσει την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, με πιο χαρακτηριστική εκείνη της Ζιζέλ Πελικό στη Γαλλία, όπου ο σύζυγός της καταδικάστηκε για τη διοργάνωση του βιασμού της από τρίτους ενώ εκείνη ήταν αναίσθητη.

Αντίστοιχες καταδίκες έχουν καταγραφεί και σε άλλες χώρες, με υποθέσεις που αφορούν συστηματική ναρκωτική υποταγή θυμάτων και διάδοση υλικού κακοποίησης στο διαδίκτυο.

Η Europol χαρακτηρίζει την επιχείρηση ως την πρώτη του είδους της, τονίζοντας ότι στόχος είναι να αποκαλυφθεί ένα είδος κακοποίησης που «ανθεί στη μυστικότητα του διαδικτύου και πίσω από κλειστές πόρτες» και να ενισχυθεί η διεθνής συνεργασία για την αντιμετώπισή του.