«Το Σόι σου» βάζει… καλοκαιρινά! Πού θα κάνουν διακοπές οι πρωταγωνιστές

Από την Κρήτη μέχρι την Ίο

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«Το Σόι σου»: Πού θα περάσουν το καλοκαίρι οι ηθοποιοί/ Happy Day

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Λίγο πριν πέσει η αυλαία των γυρισμάτων για το καλοκαίρι, οι πρωταγωνιστές της σειράς «Το Σόι σου» ετοιμάζονται να αφήσουν πίσω τους τα πλατό και να γεμίσουν μπαταρίες ενόψει της νέας τηλεοπτικής σεζόν. Ανάμεσα σε σκηνές, ατάκες και γέλια, οι αγαπημένοι ηθοποιοί μίλησαν για τα σχέδιά τους, αποκαλύπτοντας τους προορισμούς που θα επιλέξουν για τις φετινές διακοπές τους.

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Η Βάσω Λασκαράκη, που αυτό το διάστημα βρίσκεται σε πυρετώδεις ρυθμούς γυρισμάτων, αποκάλυψε πως και φέτος θα περάσει μέρος του καλοκαιριού στην Κρήτη, έναν τόπο που αγαπά ιδιαίτερα και επισκέπτεται συχνά μαζί με τον σύζυγό της, Λευτέρη Σουλτάτο.

«Εμείς Κρήτη, ναι, εκεί», είπε χαρακτηριστικά όταν ρωτήθηκε για τα καλοκαιρινά της σχέδια.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Η ηθοποιός παραδέχτηκε ακόμη πως, μετά από μια απαιτητική τηλεοπτική χρονιά, αυτό που έχει περισσότερο ανάγκη είναι λίγες στιγμές χαλάρωσης, αν και, όπως είπε με χιούμορ, με τις οικογενειακές υποχρεώσεις η ξεκούραση δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση.

Τον δικό της αγαπημένο καλοκαιρινό προορισμό αποκάλυψε και η Ρένια Λουιζίδου. Η ηθοποιός προτιμά πιο ήσυχες αποδράσεις, μακριά από την πολυκοσμία, ενώ κάθε χρόνο επιστρέφει στο ίδιο μέρος στην Πελοπόννησο.

«Έχω βρει έτσι μια ακρούλα στην Πελοπόννησο που πηγαίνω κάθε χρόνο και αγαπώ πολύ και τη Σκύρο», ανέφερε, αποκαλύπτοντας τα δύο μέρη που ξεχωρίζει για τις καλοκαιρινές του διακοπές.

Από την άλλη, η τηλεοπτική Αλίνα  θα βρεθεί φέτος στην Ίο, έναν προορισμό που, όπως είπε, επιλέγει παρότι πολλοί τον έχουν συνδέσει με πιο νεανικές ηλικίες.

«Στη Ίο», απάντησε χαρακτηριστικά όταν ρωτήθηκε πού θα ταξιδέψει μετά το τέλος των γυρισμάτων.

Πέρα όμως από τις καλοκαιρινές αποδράσεις, οι πρωταγωνιστές μίλησαν και για το κλίμα που επικρατεί στα γυρίσματα της επιτυχημένης σειράς, τονίζοντας πως η χημεία μεταξύ τους είναι πραγματική και όχι μόνο τηλεοπτική.

«Είναι μια δουλειά που πραγματικά έχουμε αγαπηθεί και είμαστε επαγγελματική οικογένεια όλοι», είπε ο Ευθύμης Ζησάκης περιγράφοντας το κλίμα που επικρατεί πίσω από τις κάμερες.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Δεν έκρυψαν μάλιστα την ικανοποίησή τους για την ανταπόκριση του τηλεοπτικού κοινού μετά την επιστροφή της σειράς.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την επιστροφή μας και που ο κόσμος μάς αγκάλιασε και μας έβαλε και πάλι στο σπίτι του, σαν να μην πέρασε μια μέρα», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Με τις βαλίτσες σχεδόν έτοιμες, οι πρωταγωνιστές αποχαιρετούν προσωρινά το πλατό, ανανεώνοντας το ραντεβού τους με τους τηλεθεατές για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

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