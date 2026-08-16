Βαρύ πένθος για τον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο, καθώς έφυγε από τη ζωή ο αδελφός του, Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος, σε ηλικία 71 ετών.

Ο δημοσιογράφος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του στο Αίγιο, όπου και είχε επιλέξει να ζει τα τελευταία χρόνια, έχοντας αποσυρθεί από την ενεργό δημοσιογραφική δράση.

Η είδηση της απώλειας σκορπά θλίψη στους ανθρώπους που τον γνώριζαν, αλλά και στην οικογένειά του. Ο Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος είχε ακολουθήσει τη δική του μακρά πορεία στον χώρο της δημοσιογραφίας, έχοντας δραστηριοποιηθεί σε διαφορετικά μέσα ενημέρωσης.

Η δημοσιογραφική πορεία του Σωτήρη Τριανταφυλλόπουλου

Ο Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος γεννήθηκε το 1955 και εργάστηκε επί σειρά ετών στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, αλλά και στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση.

Μεγάλωσε στην Αθήνα και από νωρίς ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία, χαράσσοντας τη δική του επαγγελματική διαδρομή στον χώρο των μέσων ενημέρωσης.

Για αρκετά χρόνια εργάστηκε στη Γενική Διεύθυνση Ενημέρωσης της ΕΡΤ, όπου ανέλαβε καθήκοντα δημοσιογράφου και στελέχους. Παράλληλα, παρουσίαζε και επιμελούνταν ενημερωτικές, ψυχαγωγικές και πολιτιστικές εκπομπές, έχοντας ιδιαίτερη αγάπη για το αντικείμενό του.

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος, Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος

Η επαγγελματική του δραστηριότητα δεν περιορίστηκε στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο, καθώς συνεργάστηκε και με εφημερίδες και ενημερωτικές ιστοσελίδες, συμμετέχοντας μεταξύ άλλων σε ερευνητικά ρεπορτάζ με κοινωνικό περιεχόμενο.

Τα τελευταία χρόνια, λόγω των σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε, είχε απομακρυνθεί από την ενεργό δημοσιογραφία και είχε εγκατασταθεί στο Αίγιο.

Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό στην οικογένειά του και ιδιαίτερα στον αδελφό του, Μάκη Τριανταφυλλόπουλο, με τον οποίο τους συνέδεε τόσο η συγγένεια όσο και η κοινή τους πορεία στον χώρο της δημοσιογραφίας.