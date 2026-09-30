Το θρίλερ «Anniversary» («H Επέτειος», 2025, διάρκειας 107’) με τους Diane Lane, Kyle Chandler, Zoey Deutch και σκηνοθεσία του Jan Komasa θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 4 Οκτωβρίου (22:00) στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1.
Στην 25η επέτειό τους, η Έλεν και ο Πολ γνωρίζουν τη σύντροφο του γιου τους, μια πρώην φοιτήτρια με ακραίες θέσεις. Καθώς το πολιτικό της κίνημα αποκτά δύναμη, η επιρροή του διαλύει την οικογένεια. Μην χάσετε τη συνέχεια την Κυριακή 4/10 (22:00).
Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.
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