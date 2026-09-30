Λήξη συναγερμού στο Σύνταγμα: Ρούχα στο ύποπτο σακίδιο

Επανέρχεται σταδιακά η κυκλοφορία στη Βασιλέως Γεωργίου

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Ύποπτο Σακίδιο Στη Βασιλέως Γεωργίου Στο Σύνταγμα
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο Σύνταγμα βρέθηκε ύποπτο σακίδιο το μεσημέρι της 30ης Σεπτεμβρίου.
  • Διακόπηκε η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας για τον έλεγχο του σακιδίου.
  • Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).
  • Ο συναγερμός έληξε καθώς το σακίδιο περιείχε μόνο ρούχα.
  • Η κυκλοφορία θα επανέλθει σταδιακά στο σημείο.

Ύποπτο αντικείμενο και συγκεκριμένα σακίδιο βρέθηκε στο κέντρο της Αθήνας το μεσημέρι της Τετάρτης (30/9).

Το σακίδιο εντοπίστηκε επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου, στο Σύνταγμα. Έγινε διακοπή της κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας και πραγματοποιήθηκε έλεγχος από κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).

Νεότερη ενημέρωση αναφέρει ότι ο συναγερμός έληξε, καθώς το σακίδιο περιείχε τελικά ρούχα. 

Σταδιακά θα επανέλθει και η κυκλοφορία στο σημείο. 

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