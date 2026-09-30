Ύποπτο Σακίδιο Στη Βασιλέως Γεωργίου Στο Σύνταγμα

Ύποπτο αντικείμενο και συγκεκριμένα σακίδιο βρέθηκε στο κέντρο της Αθήνας το μεσημέρι της Τετάρτης (30/9).

Το σακίδιο εντοπίστηκε επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου, στο Σύνταγμα. Έγινε διακοπή της κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας και πραγματοποιήθηκε έλεγχος από κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).

Νεότερη ενημέρωση αναφέρει ότι ο συναγερμός έληξε, καθώς το σακίδιο περιείχε τελικά ρούχα.

Σταδιακά θα επανέλθει και η κυκλοφορία στο σημείο.