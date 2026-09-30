First Dates: Έξι διαφορετικές προσωπικότητες, τρία ξεχωριστά ραντεβού

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το First Dates επιστρέφει στην Ελλάδα με ρομαντικά ραντεβού κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00.
  • Η Ζενεβιέβ Μαζαρί είναι η maitre d’amour που υποδέχεται singles αναζητώντας τον έρωτα.
  • Στο επεισόδιο συμμετέχουν έξι διαφορετικές προσωπικότητες με κοινό στόχο την αγάπη.
  • Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να γράψουν προσωπικά μηνύματα πριν αποχαιρετήσουν ο ένας τον άλλον.
  • Το First Dates προσφέρει μια ζεστή ατμόσφαιρα και ποιοτικό φαγητό για αξέχαστες βραδιές.

Το πιο αγαπημένο τηλεοπτικό εστιατόριο στον κόσμο επέστρεψε πιο ζεστό και πιο…. ερωτεύσιμο από ποτέ! Με παρουσία σε 19 χώρες και χιλιάδες ιστορίες που ξεκίνησαν από ένα πρώτο ραντεβού το First Dates άνοιξε ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα και υπόσχεται να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις!

First Dates: Έξι διαφορετικές προσωπικότητες, τρία ξεχωριστά ραντεβού

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς θα πάει το πρώτο ραντεβού μας. Θα υπάρξει χημεία; Θα πετύχει η συνάντηση; Όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο παραμένει πάντα ο πιο όμορφος τρόπος για ένα αξέχαστο First Dates. 

 

Αυτήν την εμπειρία υπόσχεται να προσφέρει το First Dates κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00 με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί! Γιατί ο έρωτας δεν έχει εποχή! Και ένα πρώτο «γεια» μπορεί να γίνει μια μεγάλη ιστορία!

First Dates: Έξι διαφορετικές προσωπικότητες, τρία ξεχωριστά ραντεβού

Τι θα δούμε απόψε, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στο First Dates

First Dates –Το trailer του 3ου επεισοδίου: https://youtu.be/OdRT2anS44A

Ένα πρώτο ραντεβού μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Οι μεγάλοι έρωτες ξεκινούν με ένα βλέμμα, μια πρώτη γνωριμία, μια στιγμή που δύο κόσμοι συναντιούνται και γίνονται ένας. Στο First Dates, η maitre d’amour Ζεν περιμένει με ανυπομονησία τους singles που θέλουν να ζήσουν αυτή τη μοναδική στιγμή!


Ο πρώτος single της βραδιάς είναι ο 32χρονος Τάσος. Έρχεται στο First Dates αναζητώντας την κατάλληλη κοπέλα, εκείνη που θα ανακαλύψει τη ρομαντική του πλευρά και θα κάνει το μεγάλο του όνειρο πραγματικότητα: να δημιουργήσει τη δική του οικογένεια. Όλα, όμως, ξεκινούν από ένα χαμόγελο… Και το λαμπερό χαμόγελο της Αδαμαντίας φαίνεται πως είναι μια πολύ καλή αρχή!

First Dates: Έξι διαφορετικές προσωπικότητες, τρία ξεχωριστά ραντεβού

Η Χρύσα έχει ερωτευτεί, έχει πληγωθεί βαθιά, αλλά δεν το βάζει κάτω. Στο First Dates έρχεται αποφασισμένη να δώσει ξανά μια ευκαιρία στον έρωτα και, αυτή τη φορά, να βρει μια σχέση με διάρκεια. Ιδανικά, θα ήθελε ένα ραντεβού με τον Kevin Costner! Αντί για τον χολιγουντιανό σταρ, όμως, απέναντί της θα βρεθεί ο γοητευτικός Δημήτρης από τη Σκιάθο. Θα βρουν, άραγε, ο ένας στον άλλον αυτό που πραγματικά αναζητούν;


Ο 20χρονος Αναστάσης έρχεται με αέρα από τα Γιάννενα και δηλώνει λάτρης του φαγητού, του ποτού και του γυναικείου φύλου. Για καλή του τύχη, το First Dates έχει απ’ όλα! Η γνωριμία του με τη συμπατριώτισσά του, Μαρία, μπορεί να αποδειχθεί μοιραία. Τα Γιάννενα δεν κατάφεραν να τους ενώσουν, θα τα καταφέρει, άραγε, το First Dates;


Έξι διαφορετικές προσωπικότητες, τρία ξεχωριστά ραντεβού και ένας κοινός στόχος: ο έρωτας!


Δείτε εδώ αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό (Τετάρτη 30/9) επεισόδιο του First Dates, που προβλήθηκε στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα».


Στο First Dates δεν υπάρχουν προκαταλήψεις και στερεότυπα. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, αγόρια και κορίτσια, άνδρες και γυναίκες που αναζητούν την αγάπη ή τη συντροφικότητα, συναντιούνται σε ένα όμορφο, γεμάτο ζεστασιά εστιατόριο, έτοιμο να φιλοξενήσει ραντεβού ανθρώπων που δεν γνωρίζονται, αλλά που έχουν πολύ σοβαρές πιθανότητες να ταιριάξουν απόλυτα μεταξύ τους.


Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, γεμάτη ενθουσιασμό, υποδέχεται όλους τους singles που αναζητούν την αγάπη και την μαγεία του πρώτου ραντεβού. Αληθινά, αυθόρμητα, με

ευγένεια και χιούμορ. Η Ζεν, ως αιώνια ρομαντική, ενθαρρύνει τους daters να δώσουν μια ευκαιρία στο άγνωστο και να αφεθούν στο φλερτ.

Ο Τάσος, από την μπάρα, "σπάει" τον πάγο με μοναδικά κοκτέιλ και πολύτιμες συμβουλές, ενώ ο Στρατής και η Γεωργία στο σερβίρισμα ολοκληρώνουν την ομάδα του First Dates με το χαμόγελό τους, βοηθώντας τα ζευγάρια να περάσουν μια αξέχαστη βραδιά.


Στο τέλος της βραδιάς όλα είναι ανοιχτά!


Μπορεί να θελήσουν να ξαναβρεθούν.

Μπορεί να μη γίνει το «κλικ» και να χωριστούν έχοντας περάσει ένα όμορφο βράδυ.

Μπορεί, όμως, και να βρουν τον έρωτα της ζωής τους!

Όπως ακριβώς και στην πραγματική ζωή!

Γιατί στο First Dates όλα μπορεί να ξεκινήσουν με μία και μόνο ματιά!

Φέτος, λίγο πριν πέσει η αυλαία του πρώτου ραντεβού, έρχεται η πιο τρυφερή στιγμή της βραδιάς… Ένα ραβασάκι... όπως παλιά. Το ζευγάρι γράφει ένα προσωπικό μήνυμα, το κλείνει μέσα σε μια καρδιά και το ανταλλάσσει λίγο πριν πει το τελευταίο

«γεια». Γιατί ορισμένες φορές, οι πιο αληθινές εξομολογήσεις γράφονται, δε λέγονται!


Ζεστή ατμόσφαιρα, φιλικό προσωπικό, ποιοτικό φαγητό και ξεχωριστή παρέα δημιουργούν τη μοναδική εμπειρία του First Dates. Ανάμεσα στους singles που "κλείνουν τραπέζι" στο εστιατόριο, επιλέγουμε για σένα την πιο ταιριαστή παρέα, βασισμένοι στα στοιχεία που εσύ θα δώσεις.


Το πιο συναρπαστικό εστιατόριο για singles επιστρέφει στο Star και το ρομαντικό ταξίδι του αληθινού φλερτ ξεκινά ξανά!

Γιατί όπως λέει και η Ζεν «ερωτευτείτε, ρισκάρετε στον έρωτα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις!».


First Dates – ο πιο διασκεδαστικός τρόπος για νέες γνωριμίες, όλες τις εποχές!

Μην περιμένεις, κάνε κράτηση στo firstdates.star.gr

FIRST DATES

Απόψε, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 21.00

και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη


Head of Productions: Σάββας Βέλλας

Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος

Σκηνοθεσία: Γιάννης Μικρός

Οργάνωση Παραγωγής: Μαρία Μερτζάνη

Project Manager: Μάνος Βουράκης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Μιχελής

Αρχισυνταξία: Έλλη Παπαμαργαρή

Υπεύθυνη εκπομπής: Νάντια Χείρα

Εκτέλεση παραγωγής: Green Pixel Productions


#FirstDatesGR #StarChannelTV

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Ευχαριστούμε πολύ

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FIRST DATES
 |
ΖΕΝΕΒΙΕΒ ΜΑΖΑΡΙ
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