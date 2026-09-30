Καλεσμένη στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη, η Δέσποινα Μοιραράκη δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της και "λύγισε" on air, περιγράφοντας το Cash or Trash ως ένα αληθινό δώρο που ήρθε στη ζωή της την κατάλληλη στιγμή.

«Aυτό που μου συνέβη με το Cash or Trash είναι το ωραιότερο δώρο που μου έκανε ο θεός στην επαγγελματική μου καριέρα, την τηλεοπτική. Ήρθε σε μία περίοδο της ζωής μου μου δεν ήμουν καλά ψυχολογικά. Είχα χάσει τον σύζυγό μου τον Γιάννη και όλο αυτό που έδινε ζωή. Με έβαφαν, με έφτιαχναν και ένιωθα ότι υπάρχω. Τρία χρόνια πριν φύγει ο Γιάννης είχα απομονωθεί μετά έβλεπα τον εαυτό μου και μια μέρα είπα στον εαυτό μου πως δεν επιτρέπεται να είμαι έτσι» είπε η Δέσποινα Μοιραράκη συγκινησιακά φορτισμένη.

Η ίδια ανέφερε πως όταν έχασε τον δεύτερο σύζυγό της, Γιάννη στις 24 Ιουνίου 2022, έπεσε πολύ ψυχολογικά.

«Επειδή πέρασα από συμπληγάδες πέτρες και από πολλά θεματα είμαι ευλογημένη και βγαίνω δυνατή. Με γνωρίζουν στον δρόμο από τη φωνή μου. Δημιούργησα μία επιχείρηση brad name. Το ότι κάποιος λέει χαλί και σκέφτεται στη Μοιραράκη είναι σπουδαίο» δήλωσε η οικοδέσποινα του παιχνιδιού που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα.

Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον σύζυγό της Γιάννη Κοντούλη/ φωτογραφία από NDP

Στη συνέχεια η καταξιωμένη επιχειρηματίας ανέφερε πως το Cash or Trash είναι η εκπομπή που της ταιριάζει.

«Aυτό που κάνω στο Cash or Trash με χαρακτηρίζει με εμπνέει. Είναι κάτι που το κάνω με την ψυχή μου. Η εκτίμηση είναι η δουλειά του Θάνου Λούδου είμαι διακριτική. Είχα μεγάλη ασχολία με τις αντίκες πριν ασχοληθώ με τα χαλιά, πολλοί δεν το ξέρουν αυτό»

Η ίδια αποκάλυψε και μία καινοτομία που θα έχει το φετινό Cash or Trash συγκριτικά με τα προηγούμενα πέντε.

«Δίνουμε μεγαλύτερη σημασία στο παζάρι. Μας ενδιαφέρει να δούμε μέσα με τους αγοραστές να υπάρχει μία δραστηριότητα»

Η Δέσποινα και το τηλεφώνημά της στον Στέφανο Κασσελάκη

Η παρουσιάστρια του Cash or Trash αποκάλυψε και το πώς τελικά ο Στέφανος Κασσελάκης βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής με στόχο να πουλήσει παλιά αντικείμενα της μητέρας του για φιλανθρωπικό σκοπό.

«Ο Στέφανος ήταν μία ιδέα δική μου. Είχε έρθει μαζί με τον Τάιλερ και πήραν χαλιά από την επιχείρησή μου. Ο Στέφανος μου απάντησε αμέσως. Ήταν να έρθει με τη μητέρα του αλλά έπαθε γαστρεντερίτιδα. Πήγε καλά η δημοπρασία»

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