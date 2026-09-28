Ο Στέφανος Κασσελάκης άφησε για λίγο τα πολιτικά έδρανα και πήρε θέση… πωλητή στο Cash or Trash μιας και όπως είπε στη Δέσποινα Μοιραράκη ήταν πάντα λάτρης της εκπομπής που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα.

Ο Στέφανος Κασσελάκης στο Cash or Trash

Ο Πρόεδρος του κόμματος «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο» έφερε αντικείμενα της μητέρας του και πιο συγκεκριμένα, ασημικά για φιλανθρωπικό σκοπό για το Γίνε άνθρωπος για γυναίκες που δέχονται βία στο σπίτι τους.

Αυτό έφερε μνήμες στην οικοδέσποινα του Cash or Trash που αποκάλυψε πως στον πρώτο της γάμο κακοποιήθηκε από τον πατέρα των δύο παιδιών της.

“Είχα έναν άσχημο χωρισμό και κακοποιήθηκα υπερβολικά’ δήλωσε φανερά συγκινημένη.

Ο Θάνος Λούδος εκτίμησε τα αντικείμενα του Στέφανου Κασσελάκη στα 1000 ευρώ. Κατάφερε να τα πουλήσει;

Κατάφερε ο Στέφανος Κασσελάκης τα πουλήσει τα αντικείμενα της μητέρας του;

Δείτε το Cash or Trash

