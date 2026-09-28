Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και όσα συνέβησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, μετά την κατάθεση νοσηλεύτριας στον 32ο ανακριτή.

Η 61χρονη συνταξιούχος νοσηλεύτρια κλήθηκε να καταθέσει για όσα συνέβησαν στον χώρο την κρίσιμη ώρα, με τη μαρτυρία της να αφορά και τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η 61χρονη φέρεται να διαφοροποίησε την αρχική της κατάθεση ως προς την παρουσία της στο ιατρείο την ώρα του περιστατικού.

Oι κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη / Φωτογραφίες αρχείου Eurokinissi

Θάνατος Μαζωνάκη: «Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι» - Τι κατέθεσε η νοσηλεύτρια

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η νοσηλεύτρια φέρεται να ανέφερε στον ανακριτή ότι παρέμεινε στο ιατρείο και δεν αποχώρησε στις 16:15, όπως είχε υποστηρίξει κατά το προανακριτικό στάδιο.

Κατά την περιγραφή της, στον χώρο επικράτησε πανικός μετά το περιστατικό.

Η ίδια φέρεται ακόμη να υποστήριξε ότι η γιατρός κάλεσε όλες τις εργαζόμενες στο δωμάτιο όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, στοιχείο που εξετάζεται.

Η 61χρονη φέρεται να είπε ότι δεν είχε μεταγενέστερη συζήτηση με την κατηγορούμενη για όσα συνέβησαν, ενώ στην κατάθεσή της περιλαμβάνεται και αναφορά στη συμπεριφορά της γιατρού.

Παράλληλα, έκανε λόγο και για τον κατηγορούμενο. Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, μετά τον θάνατο του τραγουδιστή ο 58χρονος απευθύνθηκε στις εργαζόμενες λέγοντας: «είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι».