Σάκης Ντόβολης: Ο κιθαρίστας της Άννας Βίσση είναι ο Έλληνας... Τζόνι Ντεπ

Η φωτογραφία με την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα

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Ο Σάκης Ντόβολης ήταν ένα από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν στη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου.

Ο νέος κιθαρίστας της τραγουδίστριας ανέβηκε στη σκηνή μαζί με την μπάντα της και, εκτός από το μουσικό του ταλέντο, δεν πέρασε απαρατήρητος και για το ιδιαίτερο rock στιλ του. Τα μακριά μαλλιά και τα γυαλιά ηλίου του σχολιάστηκαν από αρκετούς στα social media, με κάποιους μάλιστα να τον συγκρίνουν εμφανισιακά με τον Τζόνι Ντεπ.

 

Η συνεργασία του με την Άννα Βίσση είχε γίνει γνωστή λίγο πριν από τη μεγάλη συναυλία, μέσα από τα social media. Ο ίδιος είχε μοιραστεί μια φωτογραφία μαζί με την τραγουδίστρια και τον Νίκο Καρβέλα, εκφράζοντας τη χαρά του για το νέο μουσικό κεφάλαιο που άνοιγε.

Η Άννα Βίσση, από την πλευρά της, τον είχε καλωσορίσει στην ομάδα της κατά τη διάρκεια των προβών για το ΟΑΚΑ.

Ποιος είναι ο Σάκης Ντόβολης

Ο Σάκης Ντόβολης κατάγεται από την Κοζάνη και ασχολείται με την κιθάρα από παιδί. Ξεκίνησε μαθήματα κλασικής κιθάρας σε ηλικία 9 ετών, ενώ στην εφηβεία του ανακάλυψε την αγάπη του για τα blues και το rock.

Καθοριστικό ρόλο στη μουσική του πορεία φαίνεται πως είχε η γνωριμία του με τη μουσική του Stevie Ray Vaughan. Από εκεί και μετά, τα blues έγιναν βασικό κομμάτι του ήχου του.

Το 2014 δημιούργησε το δικό του μουσικό σχήμα, το Sakis Dovolis Trio, μαζί με τον αδελφό του Φώτη Ντόβολο στο μπάσο και τον Νίκο Καλύβα στα τύμπανα. Το συγκρότημα κινείται στον χώρο των blues και του rock, ενώ έχει εμφανιστεί και εκτός Ελλάδας.

Ανάμεσα στις σημαντικές στιγμές της πορείας του ήταν η συμμετοχή του trio στο Suwałki Blues Festival στην Πολωνία, αλλά και η εκπροσώπηση της Ελλάδας στο European Blues Challenge στις Αζόρες το 2019.

Παράλληλα, ο Σάκης Ντόβολος έχει συνεργαστεί με σημαντικούς μουσικούς και καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων ο Διονύσης Σαββόπουλος, ενώ έχει βρεθεί στη σκηνή και με ονόματα της blues σκηνής.

Η γνωριμία με την Άννα Βίσση

Λίγο πριν από τη συναυλία στο ΟΑΚΑ, ο κιθαρίστας είχε μιλήσει για τη νέα συνεργασία του με την Άννα Βίσση και είχε αποκαλύψει πως η πρόταση ήρθε στις αρχές Αυγούστου.

«Πριν λίγο καιρό, αρχές Αυγούστου, βρεθήκαμε για πρώτη φορά με την Άννα. Μου έκανε αυτή την πρόταση και μπορεί να σας το πει και η ίδια, δέχτηκα αμέσως», είχε πει.

 

Μάλιστα, αν και γνώριζε φυσικά την Άννα Βίσση και τη μουσική της, δεν είχε φανταστεί ότι κάποια στιγμή θα συνεργάζονταν.

«Ποιος δεν ξέρει την Άννα… Εννοείται ότι την γνώριζα, αλλά δεν πίστευα ποτέ ότι θα είμαι εδώ μαζί της», είχε αναφέρει.

Από την πρώτη τους κιόλας μουσική συνάντηση, ο Σάκης Ντόβολος εντυπωσιάστηκε από την ενέργειά της.

«Με το που ήρθε η μπάντα άρχισε να παίζει. Ήταν σαν η κόλλα που μας ένωσε και μπήκαν όλα στη θέση τους», είχε περιγράψει, ενώ για την Άννα Βίσση είχε πει χαρακτηριστικά: «Είσαι σίφουνας, δεν υπάρχεις».

Όσο για τον Νίκο Καρβέλα, αποκάλυψε πως τον κέρδισε από την πρώτη γνωριμία τους: «Τον Νίκο τον συμπάθησα, τρελάθηκα πάρα πολύ, μου αρέσει όλη αυτή η τρέλα που έχει».

Πλέον, ο Σάκης Ντόβολος αποτελεί μέρος της μπάντας της Άννας Βίσση, έχοντας ήδη κάνει το μεγάλο του ντεμπούτο μπροστά σε χιλιάδες θεατές στο ΟΑΚΑ

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ΣΑΚΗΣ ΝΤΟΒΟΛΗΣ
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