Βιολάντα: «Τους νοιάζει να τρομοκρατήσουν όσους κατέθεσαν»

Η απάντηση της εταιρίας για τις καταγγελίες για απολύσεις

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Ελλαδα
Πηγή: Πρώτος Καφές με τη Ζήνα
Απόσπασμα από την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» (28/9/2026)

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Νέα ερωτήματα προκαλούν οι καταγγελίες που έρχονται στο φως, οκτώ μήνες μετά τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα, όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε γυναίκες. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον εργαζόμενοι που, σύμφωνα με τις οικογένειες των θυμάτων, είχαν αναφέρει στις αρμόδιες αρχές ότι πριν από την έκρηξη υπήρχε έντονη οσμή στον χώρο του εργοστασίου.

Οι οικογένειες καταγγέλλουν ότι ορισμένοι από τους εργαζόμενους που είχαν προχωρήσει σε σχετικές καταθέσεις απολύθηκαν μετά την αποφυλάκιση του ιδιοκτήτη της εταιρείας. Για το ζήτημα μίλησε στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» ο Άγγελος Λιάκος, γιος της Σταυρούλας Μπουκουβάλα, μιας από τις πέντε γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους.

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«Είμαστε τελείως απογοητευμένοι διότι δείχνει πως όχι απλά δεν μετάνιωσαν για ότι συνέβη, διότι τα στοιχεία δείχνουν πως όχι απλά γνώριζαν αλλά δεν έκαναν κάτι για να το αποτρέψουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Βιολάντα: «Τους νοιάζει να τρομοκρατήσουν όσους κατέθεσαν»

Ο ίδιος έκανε λόγο για ιδιαίτερα σοβαρές καταγγελίες σχετικά με τη μεταχείριση εργαζομένων μετά την τραγωδία. «Σκοτώθηκαν πέντε εργαζόμενοι έπειτα από δικές τους παραλείψεις και το μόνο που έχουν στο μυαλό τους να κάνουν αυτή τη στιγμή είναι, όπως φαίνεται να τρομοκρατήσουν όσους κατέθεσαν», είπε.

Ο Άγγελος Λιάκος αναφέρθηκε και στη μητέρα του, εξηγώντας πως ο αγώνας των οικογενειών συνεχίζεται με στόχο τη δικαίωση των θυμάτων. «Το μόνο που θέλουμε εμείς, εγώ θα μιλήσω για τη δική μου μητέρα, είναι ότι όλα όσα κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι για εκείνη για να δικαιωθεί. Διότι εργαζόταν εκεί για εμάς, για τα αδέρφια μου».

Και πρόσθεσε: «Αλλά κάποιοι δεν προνόησαν, δεν ενδιαφέρθηκαν για τη ζωή της, όπως και για τις τέσσερις συναδέλφισσες και φίλες της».

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία Βιολάντα διαψεύδει ότι έχει απολυθεί εργαζόμενος λόγω κατάθεσης στις αρχές για την οσμή στο εργοστάσιο. Σε ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι «έως σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία απόλυση» και ότι το περιεχόμενο οποιασδήποτε κατάθεσης «ουδέποτε αποτέλεσε και δεν αποτελεί κριτήριο για την εργασιακή σχέση οποιουδήποτε εργαζομένου με την εταιρεία».

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Βιολάντα: «Τους νοιάζει να τρομοκρατήσουν όσους κατέθεσαν»

Η εταιρεία προαναγγέλλει, παράλληλα, ότι θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της απέναντι σε ισχυρισμούς που θεωρεί ανακριβείς.

Οι πέντε οικογένειες των θυμάτων απάντησαν δημόσια, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις της εταιρείας και δηλώνοντας ότι θα συνεχίσουν να ζητούν πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών.

Η ανακοίνωση της Βιολάντα

«Με αφορμή δημοσιεύματα που αναπαράγονται σε μέσα ενημέρωσης και ισχυρίζονται ότι η ΒΙΟΛΑΝΤΑ απέλυσε εργαζομένους επειδή κατέθεσαν στις αρμόδιες Αρχές, διευκρινίζουμε ότι ο ισχυρισμός αυτός είναι απολύτως αναληθής.

Κανένας εργαζόμενος δεν έχει απολυθεί από την εταιρεία για λόγους που σχετίζονται με την κατάθεσή του ή το περιεχόμενο αυτής. Από την αποφυλάκιση του ιδιοκτήτη της ΒΙΟΛΑΝΤΑ έως σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία απόλυση.

Το περιεχόμενο οποιασδήποτε κατάθεσης ενώπιον των αρμόδιων Αρχών ουδέποτε αποτέλεσε και δεν αποτελεί κριτήριο για την εργασιακή σχέση οποιουδήποτε εργαζομένου με την εταιρεία.

Η ΒΙΟΛΑΝΤΑ επέλεξε όλο αυτό το διάστημα να μην απαντά σε κάθε ανυπόστατο ισχυρισμό ή ανακριβές δημοσίευμα, από σεβασμό πρωτίστως στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν και στις οικογένειές τους, αλλά και στη δικαστική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η στάση αυτή, όμως, δεν μπορεί να εκλαμβάνεται ως ανοχή απέναντι στην παραπληροφόρηση.

Η συνεχιζόμενη αναπαραγωγή ψευδών ισχυρισμών έχει πλέον ξεπεράσει κάθε εύλογο όριο και προκαλεί πραγματική ζημία στην εταιρεία, στους εργαζομένους και στη φήμη της.

Για τον λόγο αυτό, η ΒΙΟΛΑΝΤΑ θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της για την προστασία της και την αποκατάσταση της αλήθειας». 

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