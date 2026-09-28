Στο επίκεντρο της έρευνας για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη έχει βρεθεί ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός. Ο ίδιος κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στον ανακριτή ενώ σε συνέντευξή του μίλησε για τη γνωριμία του με τη γιατρό, τη συνάντησή του με τον Γιώργο Μαζωνάκη και τα μηνύματα που έχουν βρεθεί στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Ο Νάσος Κομιανός περιέγραψε πώς ξεκίνησε η συνεργασία του με τη γιατρό του Κολωνακίου, υποστηρίζοντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του Mega ότι εκείνη επικοινώνησε μαζί του αρχικά ως πελάτισσα.

O υπνοθεραπευτής σε συνέντευξή του υποστήριξε πως δεν είχε καμία σχέση με τις θεραπείες που παρείχε το ιατρείο της Καρνεάδου και έκανε ο Γιώργος Μαζωνάκης

«Επικοινώνησε μαζί μου και μου λέει “έρχεστε καθόλου Αθήνα;”. Της έκανα λοιπόν μία συνεδρία, εντυπωσιάστηκε, ενθουσιάστηκε, έκανε και άλλες. Σαν πελάτισσά μου», ανέφερε.

Όπως είπε, όταν άνοιξε το ιατρείο στην Καρνεάδου το 2013, του πρότεινε να συνεργαστούν, με τον ίδιο να πραγματοποιεί συνεδρίες υπνοθεραπείας σε πελάτες.

Θάνατος Μαζωνάκη: «Δεν πήγα εγώ τον Γιώργο στη γιατρό»

Ο Νάσος Κομιανός υποστήριξε ότι δεν ήταν εκείνος που έφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη σε επαφή με τη γιατρό, καθώς, όπως ανέφερε, ο τραγουδιστής την γνώριζε ήδη.

«Δεν πήγα εγώ τον θανόντα Γιώργο στη Γ. Στη Γ. πήγαινε από το ’15 και έκανε ο Γιώργος υδροθεραπείες. Την ήξερε πολύ καλά και μιλάγανε και στον ενικό», είπε.

Παράλληλα, περιέγραψε τη γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, σημειώνοντας ότι τον είδε για πρώτη φορά τη συγκεκριμένη βραδιά.

Ο υπνοθεραπευτής περιέγραψε τη συνάντηση που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη πριν το ραντεβού του στο Κολωνάκι

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι αρχικά είχε επιφυλάξεις για το εάν έπρεπε να τον αναλάβει, λόγω όσων γνώριζε για το προηγούμενο διάστημα.

«Εγώ πρώτη φορά στη ζωή μου τον είδα εκείνη τη μοιραία βραδιά, όταν καταρχάς με καλέσανε άνθρωποι του περιβάλλοντός του και τους λέω “δεν μπορώ να το δεχτώ γιατί όλοι μας έχουμε ακούσει ότι εισήχθη στο Δρομοκαΐτειο πέρσι το καλοκαίρι. Δεν μπορώ να το κάνω και δεν μπορώ να υπεισέλθω στα ιατρικά χωράφια”. Ήμουν απόλυτος και ξεκάθαρος. Και συμφωνώ, λάθος μου. Δεν έπρεπε να το είχα κάνει. Έπρεπε να εμείνω στις αρχές μου. Έπρεπε να πω “δεν τον δέχομαι”. Τίποτα από αυτά δεν θα είχε γίνει τώρα», είπε.

Θάνατος Μαζωνάκη: Η συνάντηση και η επικοινωνία με τη γιατρό

Ο υπνοθεραπευτής υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ευδιάθετος όταν τον συνάντησε και ότι στη συζήτησή τους αναφέρθηκε στις υδροθεραπείες που έκανε.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, επικοινώνησε στη συνέχεια με τη γιατρό και οι δύο τους συζήτησαν για το ραντεβού. Ο Κομιανός υποστήριξε ότι ο ίδιος είχε ολοκληρώσει τη δική του συμμετοχή σε εκείνο το στάδιο.

Σύμφωνα με τον υπνοθεραπευτή η γιατρός έπεισε τον Μαζωνάκη να κάνει την πλασμαφαίρεση

«Ανταλλάξαμε τα τηλέφωνα και έστειλα και ένα SMS στον Γιώργο με τη διεύθυνσή μου και την ώρα που θα ερχόταν στον χώρο μου, εδώ δηλαδή, για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Μετά, από ό,τι φαίνεται, συζήτησε με την κυρία Γ… και η κυρία Γ… τον έπεισε να κάνει και πλασμαφαίρεση την επόμενη ακριβώς», είπε.

Θάνατος Μαζωνάκη: Τι είπε για τα μηνύματα

Ο Κομιανός επιβεβαίωσε μέρος των μηνυμάτων που έχουν κυκλοφορήσει και περιέγραψε τις επικοινωνίες του με τη γιατρό.

«Πήρα την κυρία Γ., τη ρωτάω “ήρθε ο Μαζώ;”. Μου λέει “όχι, δεν έχει έρθει ακόμα”», ανέφερε.

Μιλώντας για μήνυμα που αφορούσε ποσό 3 ή 6 χιλιάδων ευρώ, εξήγησε ότι το είχε λάβει από τη γιατρό και ότι σκόπευε να συζητήσει το θέμα με τον Γιώργο Μαζωνάκη την επόμενη ημέρα.

Ο υπνοθεραπευτής υποστήριξε ότι από τη στιγμή που ο Μαζωνάκης είχε κάνει υδροθεραπεία την προηγούμενη μέρα, η γιατρός δεν έπρεπε να προχωρήσει με την πλασμαφαίρεση

«Μου το προώθησε εμένα και μου λέει “αρχίσαμε”. Και λέω καλά, “όταν θα έρθει την Τετάρτη θα τον στριμώξω”. Γιατί εγώ θα τον έβλεπα την Τετάρτη. Είναι σημαντικό αυτό. Εγώ δε θα τον έβλεπα την Τρίτη. Την Τετάρτη θα τον έβλεπα και στην κουβέντα πάνω θα του έλεγα “ρε φίλε δεν κάναμε μία συμφωνία ότι θα κάνεις ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσουμε να σε βοηθήσουμε να προχωρήσεις;”. Ακούγεται πολύ άσχημα το “θα σε στριμώξω”. Γενικώς εγώ είμαι λακωνικός και κοφτερός. Ο λόγος μου είναι έτσι, δεν είναι στρογγυλεμένος ο λόγος μου. Φυσικά, ένας τρίτος τι υπέθεσε; Α, αυτοί οι δύο τα παίρνουνε, είναι συνεργάτες και ο Κομιανός παίρνει μίζα», είπε ο υπνοθεραπευτής.

Ο ίδιος στη συνέχεια αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε οικονομική εμπλοκή στις θεραπείες που παρείχε η γιατρός στο ιατρείο της.

«Ανοίξτε τον λογαριασμό μου να δείτε τι προμήθειες έχω. Βλέπετε πού μένω και τι έχω και τι κάνω. Δηλαδή είναι αστεία πράγματα αυτά. Δεν ήξερα ότι η Γ. τον έπεισε να κάνει την πλασμαφαίρεση. Τον έπεισε εκείνη και την έκανε την επόμενη μέρα. Που τελικά απ’ ό,τι ακούω από τους γιατρούς αντενδείκνυται αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να έχεις κάνει τέτοια σκληρή αφυδάτωση στον οργανισμό και να κάνεις καπάκι. Θα έπρεπε να του πει “Γιώργο, δεν είσαι καλά, φύγε 10 μέρες, ξεκουράσου και έλα σε 10 μέρες”. Τίποτα δεν θα είχε γίνει από όλα αυτά τώρα», είπε.

Θάνατος Μαζωνάκη: «Βρίσκομαι στο μάτι του κυκλώνα»

Ο υπνοθεραπευτής περιέγραψε και όσα υποστηρίζει ότι συνέβησαν μετά τη συνάντησή του με τον Μαζωνάκη, λέγοντας ότι επέστρεψε σπίτι του και ξάπλωσε.

Ο υπνοθεραπευτής ισχυρίστηκε ότι άλλοι ευθύνονται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και ο ίδιος βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα

Στη συνέχεια, όπως είπε, είδε στο κινητό του μηνύματα και φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη, θεωρώντας ότι ήταν ζωντανός και ότι η διαδικασία εξελισσόταν κανονικά.

«Εγώ ήρθα και έφαγα και ξάπλωσα λίγο. Όταν άνοιξα το κινητό μου βλέπω δύο μηνύματα, το “όλα καλά” και δυστυχώς κάτι άκομψο. Μου έχει στείλει τον Γιώργο, ο οποίος φαίνεται να είναι σε μία κατάσταση ύπνου», είπε αρχικά ο υπνοθεραπευτής και πρόσθεσε ότι ο ίδιος πίστευε ότι ο τραγουδιστής ήταν ζωντανός.

«Εγώ κατανοώντας ότι το “όλα καλά” σημαίνει ότι η διαδικασία ρέει κανονικά, βάζω καρδούλες, βάζω δύο καρδούλες. Οι καρδούλες είναι δικές μου. Και μετά πάρα 10 στέλνω ένα μήνυμα. “Έφυγε ο Γιώργος;”. Δηλαδή έρχεται προς τα πάνω; Και δεν μου απαντάει. Και 53 την παίρνω τηλέφωνο και μου λέει ότι ο Γιώργος τον πήρε το ΕΚΑΒ. Του έπεσε, λέει, η πίεση και τον πήρε το ΕΚΑΒ. Και λέω "εσύ τι κάνεις εκεί, γιατί δεν τον συνοδεύει κανείς; Γιατί δεν έχει φύγει κάποιος μαζί του;" Και μου απαντάει “έχω πελάτισσα”. Μου επιβεβαιώνει στην ουσία ότι είναι ζωντανός. Εγώ είμαι με την πεποίθηση ότι είναι ζωντανός αυτός ο άνθρωπος. Και ξαφνικά μέσα από τα μίντια κτλ. σκάνε μηνύματα ότι “έφυγε ο Μαζωνάκης”. Και παθαίνω σοκ».

Ο Νάσος Κομιανός περιέγραψε και όσα ακολούθησαν από όταν έμαθε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και ξεσπά για όσα έχουν ακουστεί για το πρόσωπό του.

Ο υπνοθεραπευτής παραδέχθηκε τα μηνύματα που αντάλλαξε με τη γιατρό του Γιώργου Μαζωνάκη και προσπάθησε να δώσει εξηγήσεις

«Της στέλνω μήνυμα “το έμαθες;”. “Ναι, μόλις το έμαθα”. Αυτά είναι εκεί θα τα βρούνε οι Αρχές. Πόσο περίεργο μου φαίνεται να φαίνεται το πρόσωπό μου, να πανηγυρίζει σε όλες τις οθόνες, σε όλα τα κανάλια και αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τον θάνατο του Μαζωνάκη να είναι με θολωμένα τα χαρακτηριστικά. Δείχνουν το ποντίκι για να μην δουν τον ελέφαντα από πίσω. Ποιος ήταν υπεύθυνος που αυτό το ιατρείο, που ήταν παράνομο τελικά, λειτουργούσε όλα αυτά τα χρόνια; Ο Κομιανός ήταν υπεύθυνος για αυτό το πράγμα;», είπε και πρόσθεσε:

«Έπρεπε να τηρήσω τις αρχές μου. Δεν έπρεπε ποτέ να γίνει αυτό το ραντεβού. Αν θα έπρεπε να είχε γίνει αυτό το ραντεβού, θα ήταν εδώ και κατά μόνας. Ήταν λάθος μου, το ομολογώ δημοσία, και δυστυχώς με αυτό το λάθος μου, επειδή μέσω του κινητού μου έγινε η επαφή τους και έκλεισαν τα ραντεβού τους, εγώ αυτήν την στιγμή βρίσκομαι στο μάτι του κυκλώνα. Η Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Αν μου ζητηθεί, είμαι παρών».

Τέλος αναφέρθηκε και στον χαρακτήρα του Γιώργου Μαζωνάκη και δάκρυσε, μιλώντας για τον τραγουδιστή.

«Μία πονεμένη ψυχή, που αισθάνεται πολύ μόνος ήταν ο Γιώργος. Είχε τρομερή ανάγκη για βοήθεια. Πρέπει να είναι ψυχούλα. Πρέπει να είναι πολύ καλό παιδί κατά βάθος. Δηλαδή αυτό που λένε όλοι ότι πίνουν νερό στο όνομά του, έχουν δίκιο», είπε.