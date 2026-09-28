Στις ΗΠΑ δύο γιγαντιαία πάντα από την Κίνα

Έφτασαν στον ζωολογικό κήπο της Ατλάντα

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Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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Δύο γιγαντιαία πάντα που έστειλε η Κίνα έφθασαν χθες στις ΗΠΑ, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, έπειτα από μια σύνοδο κορυφής στην Ουάσιγκτον, πλούσιας σε συμβολισμούς, με τη συμμετοχή των Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ.

Οι Ιάπωνες αποχαιρέτησαν τα τελευταία δίδυμα πάντα της χώρας

Δύο γιγαντιαία πάντα μεταφέρθηκαν από την Κίνα στις ΗΠΑ - AP Images

Δύο γιγαντιαία πάντα μεταφέρθηκαν από την Κίνα στις ΗΠΑ - AP Images

Η μεταφορά των δύο ζώων, αποτέλεσμα μιας συμφωνίας το 2025, είχε ανακοινωθεί την Πέμπτη από τον Κινέζο πρόεδρο, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον για μια σύνοδο με τον Αμερικανό ομόλογό του.

Αυτά τα ζώα είναι εξαιρετικά δημοφιλή σε ολόκληρο τον κόσμο και η Κίνα τα χρησιμοποιεί ως ένα διπλωματικό ατού για να καλλιεργήσει τους δεσμούς της με άλλες χώρες παραχωρώντας τα με τη μορφή δανεισμού.

Τα πάντα έφτασαν στην Ατλάντα, όπου και θα φιλοξενηθούν στο ζωολογικό κήπο της πόλης

Τα πάντα έφτασαν στην Ατλάντα, όπου και θα φιλοξενηθούν στο ζωολογικό κήπο της πόλης

Ο Πινγκ Πινγκ, ηλικίας έξι ετών και η Φου Σουάνγκ, που θα γίνει έξι ετών τον επόμενο μήνα, αναχώρησαν από το διεθνές αεροδρόμιο Chengdu-Shuangliu (νότια) στις 03.00 τοπική ώρα και έπειτα από μια πτήση 16 ωρών έφθασαν στην Ατλάντα, στη Τζόρτζια, λίγο πριν από τις 07.00 το πρωί τοπική ώρα (14.00 ώρα Ελλάδας), διευκρίνισε το Xinhua.

To Boeing 777, που χρησιμοποιεί η FedEx, ήταν το αεροπλάνο η πορεία του οποίου παρακολουθείτο περισσότερο στην πλατφόρμα FlightRadar24, καθώς προσέγγιζε την Αλάσκα κατά τη διάρκεια της πτήσης του.

Τα πάντα θα μείνουν στις ΗΠΑ για δέκα χρόνια

Τα πάντα θα μείνουν στις ΗΠΑ για δέκα χρόνια

Τα δύο πάντα θα περάσουν τα επόμενα δέκα χρόνια σε έναν ζωολογικό κήπο στην Ατλάντα.

Πριν από την αναχώρησή τους, η Βάση Έρευνας για την Εκτροφή των Γιγάντιων Πάντα της Τσενγκντού διοργάνωσε μια αποχαιρετιστήρια τελετή προς τιμήν τους.

Έμπειροι φροντιστές εστάλησαν από την αμερικανική πλευρά για να συνοδεύσουν το ζευγάρι κατά τη διάρκεια της πτήσης του, έγραψαν οι Global Times.

Εν όψει της άφιξής τους, ο ζωολογικός κήπος της Ατλάντας ανακαίνισε τις εγκαταστάσεις του για τα πάντα και σύστησε μια ειδική ομάδα για τη φροντίδα τους.

Επιπλέον, διασφάλισε έναν σταθερό και μακροπρόθεσμο εφοδιασμό της σε μπαμπού, που καλλιεργείται τοπικά στην Ατλάντα, τα κλίμα της οποίας είναι παρόμοιο με εκείνο της Τσενγκντού.

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