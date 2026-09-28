Οι ημερομηνίες πληρωμών για συντάξεις e-ΕΦΚΑ και επιδόματα ΔΥΠΑ

Συνολικά 1,2 δισ. ευρώ θα καταβληθούν σε 1,7 εκατομμύρια δικαιούχους

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Οικονομια
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: eurokinissi
ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Πληρωμές περίπου 1,2 δισ. ευρώ για συντάξεις και επιδόματα / Βίντεο: ΕΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • 1,2 δισ. ευρώ θα καταβληθούν σε 1,7 εκατομμύρια δικαιούχους από 28 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου 2026.
  • Στις 29 Σεπτεμβρίου, 1,12 δισ. ευρώ σε 1.649.038 δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Οκτωβρίου.
  • Στις 30 Σεπτεμβρίου, 2,5 εκατ. ευρώ σε 7.000 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων και 1,6 χιλ. δικαιούχους για επιστροφή εισφορών.
  • Από τη ΔΥΠΑ, 32 εκατ. ευρώ σε 53.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και 12 εκατ. ευρώ σε 14.000 μητέρες για άδεια μητρότητας.

Συνολικά 1,2 δισ. ευρώ θα καταβληθούν σε 1,7 εκατομμύρια δικαιούχους, από σήμερα 28 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Πότε πληρώνονται - Αναλυτικά οι ημερομηνίες

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • στις 29 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 1.123.486.298,60 ευρώ σε 1.649.038 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου,
  • στις 30 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 2.500.000 ευρώ σε 7.000 δικαιούχους για την πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Οκτωβρίου του ν. 4778/2021,
  • στις 2 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 300.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους για την πληρωμή εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ
  • από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 1.100 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ και
  • στις 30 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 2.500.000 ευρώ σε 1.600 δικαιούχους για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών μη μισθωτών.

Συνολικά 1,2 δισ. ευρώ θα καταβληθούν σε 1,7 εκατομμύρια δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ / Φωτογραφία: Eurokinissi

Συνολικά 1,2 δισ. ευρώ θα καταβληθούν σε 1,7 εκατομμύρια δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ / Φωτογραφία: Eurokinissi

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  •  32.000.000 ευρώ σε 53.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 12.000.000 ευρώ σε 14.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και
  • 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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