Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς στις 25/9

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τι πρέπει να προσέξετε

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STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)
Έως τις 30 Σεπτεμβρίου οι διορθώσεις στις φορολογικές δηλώσεις για την επιστροφή ενοικίου / Βίντεο Ερτ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Από 25 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές θα λάβουν αναδρομική επιστροφή ενοικίου.
  • Η επιστροφή αφορά ενοίκια του 2024 και καταβάλλεται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.
  • Δικαιούχοι που είχαν λάβει επιστροφή τον Νοέμβριο του 2025 θα πάρουν 1/12 του ενοικίου, ενώ οι αποκλεισμένοι θα λάβουν 2/12.
  • Η επιστροφή δεν μπορεί να ξεπερνά τα 1.600 ευρώ ετησίως, με προσαύξηση 100 ευρώ ανά εξαρτώμενο παιδί.
  • Διορθώσεις στα στοιχεία των ενοικίων μπορούν να γίνουν έως 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Από αύριο, 25 Σεπτεμβρίου 2026, ξεκινά η εφαρμογή της ρύθμισης για την αναδρομική επιστροφή ενοικίου σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια, μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. 

Eπιστροφή ενοικίου: Τα SOS για να μη χαθεί η ενίσχυση

Η ενίσχυση καταβάλλεται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και αφορά εργαζομένους που νοικιάζουν κατοικία εκτός της Περιφέρειας Αττικής, συμπεριλαμβανομένης της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, καθώς και εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. 

Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι πληρώνονται στις 25 Σεπτεμβρίου 

Η καταβολή στις 25/9 αφορά τα ενοίκια που πληρώθηκαν το 2024 και διαφοροποιείται ανάλογα με το αν οι δικαιούχοι είχαν λάβει επιστροφή τον Νοέμβριο του 2025. 

  1. Όσοι είχαν ήδη λάβει τότε επιστροφή ενός ενοικίου, θα πάρουν επιπλέον ποσό ίσο με 1/12 της συνολικής δαπάνης ενοικίου του 2024. 
  2. Όσοι είχαν αποκλειστεί από την προηγούμενη πληρωμή λόγω εισοδηματικών ορίων, θα λάβουν τώρα 2/12 των ενοικίων που κατέβαλαν το 2024. 

Έτσι, για τους συγκεκριμένους εργαζομένους η επιστροφή εφαρμόζεται πλέον ανεξάρτητα από το εισόδημά τους. 

Σημειώνεται πως όταν ο δικαιούχος λαμβάνει παράλληλα και την επιστροφή ενός ενοικίου για κύρια κατοικία, η συγκεκριμένη πρόσθετη ενίσχυση περιορίζεται στο 1/12, ώστε συνολικά να φτάνει στα δύο ενοίκια. 

Η επιστροφή δεν μπορεί να ξεπερνά τα 1.600 ευρώ ετησίως για κάθε έτος καταβολής ενοικίων. Το ποσό αυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. 

Σε περίπτωση διαζυγίου ή λύσης της έγγαμης συμβίωσης, η προσαύξηση προβλέπεται και για τους δύο γονείς, ενώ αντίστοιχη ρύθμιση ισχύει για τα μέρη συμφώνου συμβίωσης. 

Η ενίσχυση υπολογίζεται αυτόματα, χωρίς αίτηση, με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του μισθωτή. 

Στη συνέχεια, έως το τέλος Νοεμβρίου 2026, θα καταβληθεί η ενίσχυση για τα ενοίκια του 2025. Κατά κανόνα αντιστοιχεί στα 2/12 του συνολικού ετήσιου μισθώματος 

Επιστροφή ενοικίου: Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου οι διορθώσεις 

Οι ενοικιαστές έχουν περιθώριο έως 30 Σεπτεμβρίου 2026 να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις στα στοιχεία των ενοικίων, μέσω τροποποιητικής δήλωσης. 

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε τέσσερα σημεία: 

  • Τα ποσά των ενοικίων στο Ε1: Η ετήσια δαπάνη κύριας κατοικίας δηλώνεται στους κωδικούς 811-816 και η φοιτητική στέγη στους 817-822 του πίνακα 6. 
  • Ο επιμερισμός των ενοικίων: Πρέπει να έχουν δηλωθεί σωστά τα ποσά όταν στο μισθωτήριο υπάρχουν περισσότεροι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές. 
  • Ο υπολογισμός της επιστροφής: Η ετήσια δαπάνη προκύπτει από το σύνολο των μισθωμάτων που καταβλήθηκαν μέσα στο προηγούμενο έτος και η επιστροφή υπολογίζεται στο 1/12 του συνολικού ποσού. 
  • Ο αριθμός του μισθωτηρίου: Για κάθε μίσθωση πρέπει να έχει καταχωριστεί στο Ε1 ο αριθμός της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που υποβλήθηκε στην ΑΑΔΕ. Για κύρια κατοικία χρησιμοποιούνται οι κωδικοί 081-083 και για φοιτητική κατοικία οι 084-086. 
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