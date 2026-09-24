Από αύριο, 25 Σεπτεμβρίου 2026, ξεκινά η εφαρμογή της ρύθμισης για την αναδρομική επιστροφή ενοικίου σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια, μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.
Η ενίσχυση καταβάλλεται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και αφορά εργαζομένους που νοικιάζουν κατοικία εκτός της Περιφέρειας Αττικής, συμπεριλαμβανομένης της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, καθώς και εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι πληρώνονται στις 25 Σεπτεμβρίου
Η καταβολή στις 25/9 αφορά τα ενοίκια που πληρώθηκαν το 2024 και διαφοροποιείται ανάλογα με το αν οι δικαιούχοι είχαν λάβει επιστροφή τον Νοέμβριο του 2025.
- Όσοι είχαν ήδη λάβει τότε επιστροφή ενός ενοικίου, θα πάρουν επιπλέον ποσό ίσο με 1/12 της συνολικής δαπάνης ενοικίου του 2024.
- Όσοι είχαν αποκλειστεί από την προηγούμενη πληρωμή λόγω εισοδηματικών ορίων, θα λάβουν τώρα 2/12 των ενοικίων που κατέβαλαν το 2024.
Έτσι, για τους συγκεκριμένους εργαζομένους η επιστροφή εφαρμόζεται πλέον ανεξάρτητα από το εισόδημά τους.
Σημειώνεται πως όταν ο δικαιούχος λαμβάνει παράλληλα και την επιστροφή ενός ενοικίου για κύρια κατοικία, η συγκεκριμένη πρόσθετη ενίσχυση περιορίζεται στο 1/12, ώστε συνολικά να φτάνει στα δύο ενοίκια.
Η επιστροφή δεν μπορεί να ξεπερνά τα 1.600 ευρώ ετησίως για κάθε έτος καταβολής ενοικίων. Το ποσό αυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.
Σε περίπτωση διαζυγίου ή λύσης της έγγαμης συμβίωσης, η προσαύξηση προβλέπεται και για τους δύο γονείς, ενώ αντίστοιχη ρύθμιση ισχύει για τα μέρη συμφώνου συμβίωσης.
Η ενίσχυση υπολογίζεται αυτόματα, χωρίς αίτηση, με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του μισθωτή.
Στη συνέχεια, έως το τέλος Νοεμβρίου 2026, θα καταβληθεί η ενίσχυση για τα ενοίκια του 2025. Κατά κανόνα αντιστοιχεί στα 2/12 του συνολικού ετήσιου μισθώματος
Επιστροφή ενοικίου: Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου οι διορθώσεις
Οι ενοικιαστές έχουν περιθώριο έως 30 Σεπτεμβρίου 2026 να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις στα στοιχεία των ενοικίων, μέσω τροποποιητικής δήλωσης.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε τέσσερα σημεία:
- Τα ποσά των ενοικίων στο Ε1: Η ετήσια δαπάνη κύριας κατοικίας δηλώνεται στους κωδικούς 811-816 και η φοιτητική στέγη στους 817-822 του πίνακα 6.
- Ο επιμερισμός των ενοικίων: Πρέπει να έχουν δηλωθεί σωστά τα ποσά όταν στο μισθωτήριο υπάρχουν περισσότεροι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές.
- Ο υπολογισμός της επιστροφής: Η ετήσια δαπάνη προκύπτει από το σύνολο των μισθωμάτων που καταβλήθηκαν μέσα στο προηγούμενο έτος και η επιστροφή υπολογίζεται στο 1/12 του συνολικού ποσού.
- Ο αριθμός του μισθωτηρίου: Για κάθε μίσθωση πρέπει να έχει καταχωριστεί στο Ε1 ο αριθμός της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που υποβλήθηκε στην ΑΑΔΕ. Για κύρια κατοικία χρησιμοποιούνται οι κωδικοί 081-083 και για φοιτητική κατοικία οι 084-086.