Αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων καταγράφονται σε ολόκληρη την Ευρώπη, με την Ελλάδα να βρίσκεται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για τον Αύγουστο.

Συγκεκριμένα, η τιμή των καυσίμων και λιπαντικών για προσωπικές μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε κατά 23,8% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025. Συνολικά, 18 χώρες της ΕΕ κατέγραψαν αυξήσεις μεγαλύτερες από 20%.

Οι υψηλότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στη Βουλγαρία (+34,5%), τη Λιθουανία (+28,8%), τη Φινλανδία (+27,6%), τη Γερμανία (+27,5%) και τη Γαλλία (+27,4%).

Στην Ελλάδα η αύξηση ήταν 16,2%, δηλαδή χαμηλότερη από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πετρέλαιο κίνησης: Στο +6,4% η μηνιαία αύξηση στην Ελλάδα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για το πετρέλαιο κίνησης. Τον Αύγουστο, η τιμή του ντίζελ στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 6,4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Οι μεγαλύτερες μηνιαίες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Τσεχία (+14,3%), τη Βουλγαρία (+13,5%) και το Λουξεμβούργο (+12,3%).

Μικρότερη ήταν η μηνιαία αύξηση στην τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα, η οποία διαμορφώθηκε στο 1,7%.

Στην κατηγορία αυτή, οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Ισπανία (+8,2%), τη Ρουμανία (+6,6%), την Ιταλία (+6,3%) και την Κύπρο (+6,2%).

Οι επιδοτήσεις συγκράτησαν τις αυξήσεις στην Ελλάδα

Όπως εξήγησε ο αρχισυντάκτης οικονομικού ρεπορτάζ του Star, Γιώργος Παππούς, στο μεσημεριανό δελτίο, οι επιδοτήσεις στη βενζίνη και το ντίζελ από τα διυλιστήρια και τον κρατικό προϋπολογισμό συνέβαλαν στη συγκράτηση των αυξήσεων στην Ελλάδα.

Ωστόσο, το ζήτημα του ενεργειακού κόστους δεν περιορίζεται μόνο στις τιμές των καυσίμων.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς υπάρχει η προοπτική αύξησης της τιμής εκκίνησης, ενώ παράλληλα αυξάνεται η πίεση και στο κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η τιμή του φυσικού αερίου βρίσκεται αυτές τις ημέρες γύρω στα 72 ευρώ, παραμένοντας υψηλότερα από πέρσι. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την πίεση στη χονδρική τιμή του ρεύματος.

Η χονδρική τιμή αναφέρθηκε στα 211 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ τις βραδινές ώρες ξεπερνά τα 340 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Το ενεργειακό κόστος αποτελεί έτσι ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό ζήτημα, καθώς το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αλλά και την Κεντρική Ευρώπη.