Από τα τέλη Σεπτεμβρίου αρχίζει να ξεδιπλώνεται το νέο πακέτο μέτρων για τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους, με την κυβέρνηση να παρεμβαίνει αρχικά στα καύσιμα και ειδικότερα στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης.
Το πρώτο κρίσιμο ορόσημο είναι η 1η Οκτωβρίου, όταν αναμένεται να ενεργοποιηθεί η επιδότηση στο diesel κίνησης, ενώ στις 15 Οκτωβρίου, με την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, σχεδιάζεται νέα παρέμβαση ώστε η τιμή στην αντλία να συγκρατηθεί περίπου στα 1,70-1,75 ευρώ το λίτρο. Το πακέτο συμπληρώνεται από αυξημένο επίδομα θέρμανσης.
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