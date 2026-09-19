Καύσιμα: Πότε ξεκινούν οι επιδοτήσεις

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Πηγή: newpost.gr, Φωτογραφία Ευρωκίνηση/Δ. Χαιρετάκης, βίντεο Star
Τα μέτρα της κυβέρνησης για τα καύσιμα (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Από τα τέλη Σεπτεμβρίου ξεκινούν επιδοτήσεις στα καύσιμα για τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους.
  • Η επιδότηση στο diesel κίνησης ενεργοποιείται στις 1 Οκτωβρίου.
  • Στις 15 Οκτωβρίου ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με στόχο τιμή 1,70-1,75 ευρώ το λίτρο.
  • Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης αυξημένο επίδομα θέρμανσης.

Από τα τέλη Σεπτεμβρίου αρχίζει να ξεδιπλώνεται το νέο πακέτο μέτρων για τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους, με την κυβέρνηση να παρεμβαίνει αρχικά στα καύσιμα και ειδικότερα στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης.

Το πρώτο κρίσιμο ορόσημο είναι η 1η Οκτωβρίου, όταν αναμένεται να ενεργοποιηθεί η επιδότηση στο diesel κίνησης, ενώ στις 15 Οκτωβρίου, με την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, σχεδιάζεται νέα παρέμβαση ώστε η τιμή στην αντλία να συγκρατηθεί περίπου στα 1,70-1,75 ευρώ το λίτρο. Το πακέτο συμπληρώνεται από αυξημένο επίδομα θέρμανσης. 

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