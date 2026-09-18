Κωνσταντίνος Βασάλος - Δανάη Βαρθολομάτου: Αγκαλιά στο νησί των Ανέμων

Φωτογραφίες με τα τρυφερά τετ α τετ του ζευγαριού

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: NDP
Κωνσταντίνος Βασάλος: «Θέλω να κάνω παιδί, όχι να κάνω γάμο για να ευχαριστήσω τα σόγια» / Βίντεο: Breakfast@star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Δανάη Βαρθολομάτου πέρασαν το καλοκαίρι τους στη Μύκονο, απολαμβάνοντας εξορμήσεις και στιγμές χαλάρωσης.
  • Το ζευγάρι απαθανατίστηκε σε τρυφερά στιγμιότυπα κατά τη διάρκεια των διακοπών του.
  • Η σχέση τους έγινε γνωστή το καλοκαίρι του 2025, με κοινές εμφανίσεις και ενδιαφέροντα όπως η γυμναστική.
  • Ο Βασάλος αντέτεινε σε δημοσιεύματα περί κρίσης στη σχέση τους, ζητώντας πιο υπεύθυνη δημοσιογραφία.
  • Εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για ανακριβείς πληροφορίες που κυκλοφόρησαν σχετικά με την προσωπική του ζωή.

Μετά τις φήμες περί χωρισμού ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Δανάη Βαρθολομάτου απόλαυσαν το καλοκαίρι πραγματοποιώντας αρκετές εξορμήσεις στα ελληνικά νησιά

Κωνσταντίνος Βασάλος - Δανάη Βαρθολομάτου: Ρομαντική απόδραση στη Μύκονο

Ανάμεσα στους προορισμούς που επέλεξαν να επισκεφθούν ήταν και η Μύκονος, όπου το ζευγάρι πέρασε ένα μεγάλο μέρος των καλοκαιρινών διακοπών του. 

Το πανέμορφο νησί των ανέμων αποτέλεσε για εκείνους το ιδανικό σκηνικό για βουτιές, βόλτες και φυσικά στιγμές μακριά από την απαιτητική καθημερινότητα.

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον Κωνσταντίνο Βασάλο και τη Δανάη Βαρθολομάτου σε μια από τις εξορμήσεις τους στη θάλασσα.

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον Κωνσταντίνο Βασάλο και τη Δανάη Βαρθολομάτου σε εξόρμησή τους στη Μύκονο / Φωτογραφίες: NDP

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον Κωνσταντίνο Βασάλο και τη Δανάη Βαρθολομάτου σε εξόρμησή τους στη Μύκονο / Φωτογραφίες: NDP

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον Κωνσταντίνο Βασάλο και τη Δανάη Βαρθολομάτου σε εξόρμησή τους στη Μύκονο / Φωτογραφίες: NDP

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον Κωνσταντίνο Βασάλο και τη Δανάη Βαρθολομάτου σε εξόρμησή τους στη Μύκονο / Φωτογραφίες: NDP

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον Κωνσταντίνο Βασάλο και τη Δανάη Βαρθολομάτου σε εξόρμησή τους στη Μύκονο / Φωτογραφίες: NDP

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον Κωνσταντίνο Βασάλο και τη Δανάη Βαρθολομάτου σε εξόρμησή τους στη Μύκονο / Φωτογραφίες: NDP

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον Κωνσταντίνο Βασάλο και τη Δανάη Βαρθολομάτου σε εξόρμησή τους στη Μύκονο / Φωτογραφίες: NDP

Το ζευγάρι βρέθηκε σε παραλία του νησιού, όπου χαλάρωσε για λίγο, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα. Οι δυο τους έδειχναν να απολαμβάνουν ιδιαίτερα τις στιγμές τους εκεί, ενώ στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε σκάφος και αναχώρησαν.

Μάλιστα, κατά την επιβίβασή τους, ο φακός κατέγραψε ένα τρυφερό στιγμιότυπο, με τους δυο τους να αγκαλιάζονται τρυφερά. Οι εικόνες από τη Μύκονο αποτυπώνουν με τον πιο όμορφο τρόπο την καλοκαιρινή τους διάθεση και τις στιγμές που μοιράστηκαν στο νησί.

Βασάλος: Έξαλλος με τις φήμες περί χωρισμού από τη Δανάη Βαρθολομάτου

Η σχέση της Δανάης Βαρθολομάτου και του Κωνσταντίνου Βασάλου έγινε γνωστή το καλοκαίρι του 2025, όταν το ζευγάρι άρχισε να πραγματοποιεί κοινές εμφανίσεις και εξορμήσεις. Οι δυο τους φαίνεται ότι μοιράζονται αρκετά κοινά ενδιαφέρονται, με τη γυμναστική και τις αποδράσεις να βρίσκονται ανάμεσα σε αυτά.

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος πρόσφατα είχε εκφράσει δημόσια τη δυσαρέσκιά του όσον αφορά στα δημοσιεύματα που είχαν κυκλοφορήσει, τα οποία υποστήριζαν ότι το ζευγάρι περνά κρίση στη σχέση του, λέγοντας ότι:

«Πέρασα μια εβδομάδα δύσκολη, γιατί ειπώθηκαν πολλά στην εκπομπή του Λιάγκα. Βγήκε η Φωτεινή και έλεγε για μένα διάφορα πράγματα χωρίς να ξέρει. Με πήρε τηλέφωνο να με ρωτήσει τι και πώς κάνω στην προσωπική μου ζωή; Ρεπορτάζ χωρίς να πάρει εμένα τηλέφωνο; Πάρε με τηλέφωνο να σου πω τι γίνεται.

Δε γίνεται έτσι το ρεπορτάζ, όμως. Εγώ που δεν είμαι δημοσιογράφος δε θα το έκανα ποτέ αυτό. Να βγω να πω, ο ένας είναι σε σχέση, ο άλλος δεν είναι σε σχέση, χώρισε – δε χώρισε. Που δεν είμαι δημοσιογράφος. Άμα είσαι δημοσιογράφος, πάρε τηλέφωνο.

Για τον Αλεξάνδρου είχα πει ότι έμαθα ότι μπορεί να έχει σχέση, δεν είχα πει ούτε ονόματα, ούτε ότι είμαι σίγουρος. Είπα ότι μου ήρθε μια πληροφορία. Να βγαίνεις να λες χωρίς να κάνεις ρεπορτάζ, δεν είναι ρεπορτάζ. Εγώ, πες ότι δεν είμαι δημοσιογράφος και λέω βλακείες ό,τι μου κατέβει, για αυτά που παθαίνω. Εγώ δεν θέλω να τοποθετηθώ. Αλλά άμα θέλετε κάτι να μάθετε για μένα, πάρτε με ένα τηλέφωνο, στείλτε μου ένα μήνυμα. Δεν δικαιολογούμε τώρα πράγματα τα οποία δεν δικαιολογούνται», είπε χαρακτηριστικά και με έντονο ύφος ο Κωνσταντίνος Βασάλος.

 

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