Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Στος φως της δημοσιότητας η άγνωστη επιστολή και η αναφορά στη σχέση Ουίλιαμ & Χάρι / Βίντεο: ΕΡΤ

Ήταν σαν σήμερα, στις 18 Σεπτεμβρίου του 1996 όταν η πριγκίπισσα Νταϊάνα προσγειώθηκε με ιδιωτικό τζετ στην Ελλάδα. Προορισμός της ήταν ένα μικρό χωριό στην Εύβοια, συγκεκριμένα η Λίμνη Ευβοίας, όπου έδωσε το «παρών» στην κηδεία ενός νέου ανθρώπου που έφυγε άδικα από τη ζωή.

Ο λόγος για τον Γιάννη Καλυβιώτη, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 27 χρόνων, νικημένος από την κυστική ίνωση. Η συγκινητική υπόσχεση που είχε δώσει η πριγκίπισσα Νταϊάνα ήρθε έπειτα από μία σειρά συναντήσεων που είχε με τον αδικοχαμένο νέο σε επισκέψεις της σε βρετανικό νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν ο Γιάννης.

Εκείνος, σε μία από τις τελευταίες συναντήσεις τους και λίγο πριν φύγει από τη ζωή, της ζήτησε να παρευρεθεί στην κηδεία του για να δώσει κουράγιο στη μητέρα του και να της απαλύνει τον πόνο. Κανείς δε γνώριζε γι' αυτή την υπόσχεση, εκτός από την πριγκίπισσα, η οποία παρά το φορτωμένο πρόγραμμα και τις υποχρεώσεις της, κράτησε την υπόσχεσή της...

Γνωστή για το τεράστιο φιλανθρωπικό της έργο και μια καρδιά γεμάτη τρυφερότητα, η πριγκίπισσα Νταϊάνα κατέφτασε στο χωριό της Εύβοιας μαζί με την καλή φίλη της, Χρυσάνθη Λαιμού. Η Νταϊάνα συμπαραστάθηκε με τρυφερότητα και ευαισθησία στην οικογένεια του αδικοχαμένου νέου.

Ο θάνατος του Γιάννη, ήταν η αφορμή για να ταξιδέψει στην Ελλάδα, με σκοπό να τιμήσει τη φιλία τους και να σταθεί δίπλα στην οικογένειά του, ενώ κανείς δεν έχει ξεχάσει έως σήμερα την επίσκεψη της πριγκίπισσας Νταϊάνα στη Λίμνη Ευβοίας,

Όλα τα παραπάνω έλαβαν χώρα ένα χρόνο πριν τον τραγικό θάνατό της το 1997, ενώ αυτή ήταν και μια από τις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις της πριγκίπισσας.

Η πράξη της Νταϊάνα αναδείκνυε την ανθρωπιά και την αφοσίωσή της στους ανθρώπους που είχε γνωρίσει κατά τη διάρκεια των φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων της, αναδεικνύοντας παράλληλα την προσωπική σύνδεσή της με τον ελληνικό λαό.

Ένα χρόνο αργότερα θα έφευγε και η ίδια από τη ζωή, στις 31 Αυγούστου του 1997, σε ηλικία μόλις 36 ετών.

Η επίσκεψή της στην Εύβοια παραμένει ζωντανή στη μνήμη όσων την έζησαν και συνεχίζει να εμπνέει, ως μια στιγμή ανθρωπιάς και τρυφερότητας που ξεπερνά τα όρια της βασιλικής αίγλης.