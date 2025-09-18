Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 18 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίας Αριάδνης μάρτυρος, Οσίου Ευμενίου αρχιεπισκόπου Γορτύνης, Αγίου Κάστορος μάρτυρος και Οσίου Ρωμύλου.

Σύμφωνα με τους συναξαριστές, η Αριάδνη ήταν δούλη του άρχοντα Τέρτυλου, ενός από τους ισχυρότερους παράγοντες της πόλης των Προμισέων, που βρισκόταν στο θέμα της Φρυγίας Σαλουταρίας. Είχε μεταστραφεί στον χριστιανισμό, αλλά όταν το έμαθε ο κύριός της την πίεσε να επανέλθει στην ειδωλολατρία. Αυτή επέμενε στην πίστη της και προκάλεσε τον Τέρτυλο, όταν αρνήθηκε να θυσιάσει στα είδωλα, κατά την ήμερα μάλιστα που γιόρταζε τα γενέθλιά του γιου του. Τότε τη βασάνισαν σκληρά και τις έγδαραν τις σάρκες.

Την άφησαν προσωρινά ελεύθερη, αλλά ο Τέρτυλος συνέχισε την καταδίωξή της. Για να φυλαχτεί από τους διώκτες της, πλησίασε σε μία πέτρα και προσευχήθηκε. Ο Θεός άκουσε την προσευχή της, η πέτρα άνοιξε και τη δέχτηκε στους «κόλπους» της. Την ίδια ώρα, οι διώκτες της θανατώθηκαν από φοβερούς Αγγέλους, οι οποίοι πάνω σε άλογα τους λόγχισαν με τα δόρατά τους.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Αριάδνη, Αριάνα

Ευμένιος, Ευμένης

Ευμενία

Κάστωρ, Κάστορας, Κάστορης

Ρωμύλος, Ρωμύλιος, Ρωμύλης

Ρωμύλα, Ρωμυλία, Ρωμύλη, Ρωμυλαία

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:09 και θα δύσει στις 19:28. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 12 ώρες 19 λεπτά.

Σελήνη 26.2 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα Ελέγχου των Υδάτων

Η Παγκόσμια Ημέρα Ελέγχου των Υδάτων διεξάγεται κάθε χρόνο στις 18 Σεπτεμβρίου, με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για την ανάγκη προστασίας του υδάτινων πόρων, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στους πολίτες να αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις, ώστε να τεστάρουν οι ίδιοι την καταλληλότητα του νερού που χρησιμοποιούν και να ασκούν έλεγχο στους αρμόδιους κρατικούς φορείς και τις εταιρίες υδάτων.

Καθιερώθηκε το 2003 από την αμερικανική μ.κ.ο. America's Clean Water Foundation και από το 2008 τα εκπαιδευτικά της προγράμματα πραγματοποιούνται σε πολλές χώρες του κόσμου υπό την καθοδήγηση της μ.κ.ο. EarthEcho International των αδελφών Κουστό, παιδιών του διάσημου θαλασσοπόρου Ζακ-Ιβ Κουστό.