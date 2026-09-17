Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ δεν έχει κρύψει ποτέ την αγάπη της για την Ελλάδα, αλλά πλέον είναι σαφές πως στην καρδιά της ξεχωριστή θέση κατέχει η Άννα Βίσση.

Η πρωταγωνίστρια του Sex and the City και του And Just Like That… εξέφρασε ξανά δημόσια τον θαυμασμό της για την Ελληνίδα τραγουδίστρια, μέσα από μια νέα δημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ είναι φανατική θαυμάστρια της Άννας Βίσση! /Φωτογραφία AP Images/Andy Kropa

Στο ατμοσφαιρικό βίντεο που κοινοποίησε, με φόντο ένα νυχτερινό τοπίο όπου το φως του φεγγαριού καθρεφτίζεται στη θάλασσα, η Χολιγουντιανή ηθοποιός επέλεξε ως μουσική υπόκρουση το τραγούδι Πάλι για σένα.

Συνοδεύοντας την ανάρτησή της με την υπογραφή «X, SJ», η Πάρκερ έκανε απευθείας tag την Άννα Βίσση, επιβεβαιώνοντας πως η επιλογή της κάθε άλλο παρά τυχαία ήταν.

Η ανάρτηση της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ

Αυτή η εκδήλωση λατρείας έρχεται να επιβεβαιώσει μια σχέση εκτίμησης που κρατάει χρόνια. Μόλις τον Δεκέμβριο του 2024, κατά τη διάρκεια του Red Sea International Film Festival στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, η ηθοποιός είχε ερωτηθεί για το τι αγαπά περισσότερο από την Ελλάδα. Η αντίδρασή της ήταν ακαριαία, δηλώνοντας με ενθουσιασμό την αγάπη της για την τραγουδίστρια και στέλνοντάς της φιλιά.

Δεν ήταν όμως ούτε τότε η πρώτη φορά. Σε παλαιότερες δηλώσεις της, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ είχε μιλήσει με ενθουσιασμό για την ελληνική κουλτούρα, το φαγητό, αλλά και τη μουσική της Άννας Βίσση, την οποία είχε χαρακτηρίσει ως μια πραγματικά φοβερή ερμηνεύτρια.