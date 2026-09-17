Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Δημοσίευσε βίντεο με τραγούδι της Άννας Βίσση!

Είναι γνωστή η αδυναμία της στην «Απόλυτη»

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Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/AP Images
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ δημοσίευσε βίντεο στο Instagram με το τραγούδι "Πάλι για σένα" της Άννας Βίσση.
  • Η ηθοποιός εκφράζει δημόσια τον θαυμασμό της για την Άννα Βίσση, επιβεβαιώνοντας τη σχέση εκτίμησης που έχουν.
  • Το βίντεο έχει φόντο ένα νυχτερινό τοπίο με φεγγαρόφωτο και συνοδεύεται από την υπογραφή "X, SJ".
  • Η Πάρκερ έχει δηλώσει στο παρελθόν την αγάπη της για την ελληνική κουλτούρα και τη μουσική της Βίσση.
  • Η εκδήλωση αυτή έρχεται μετά από προηγούμενες δηλώσεις της για την τραγουδίστρια, επιβεβαιώνοντας τη μακροχρόνια εκτίμησή της.

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ δεν έχει κρύψει ποτέ την αγάπη της για την Ελλάδα, αλλά πλέον είναι σαφές πως στην καρδιά της ξεχωριστή θέση κατέχει η Άννα Βίσση

Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Μετά την Άννα Βίσση ακούει... Έλλη Κοκκίνου!

Η πρωταγωνίστρια του Sex and the City και του And Just Like That… εξέφρασε ξανά δημόσια τον θαυμασμό της για την Ελληνίδα τραγουδίστρια, μέσα από μια νέα δημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ είναι φανατική θαυμάστρια της Άννας Βίσση!

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ είναι φανατική θαυμάστρια της Άννας Βίσση! /Φωτογραφία AP Images/Andy Kropa

Στο ατμοσφαιρικό βίντεο που κοινοποίησε, με φόντο ένα νυχτερινό τοπίο όπου το φως του φεγγαριού καθρεφτίζεται στη θάλασσα, η Χολιγουντιανή ηθοποιός επέλεξε ως μουσική υπόκρουση το τραγούδι Πάλι για σένα

Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Μιλάει άπταιστα ελληνικά - Άφωνοι οι τηλεθεατές

Συνοδεύοντας την ανάρτησή της με την υπογραφή «X, SJ», η Πάρκερ έκανε απευθείας tag την Άννα Βίσση, επιβεβαιώνοντας πως η επιλογή της κάθε άλλο παρά τυχαία ήταν.

Η ανάρτηση της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ

Αυτή η εκδήλωση λατρείας έρχεται να επιβεβαιώσει μια σχέση εκτίμησης που κρατάει χρόνια. Μόλις τον Δεκέμβριο του 2024, κατά τη διάρκεια του Red Sea International Film Festival στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, η ηθοποιός είχε ερωτηθεί για το τι αγαπά περισσότερο από την Ελλάδα. Η αντίδρασή της ήταν ακαριαία, δηλώνοντας με ενθουσιασμό την αγάπη της για την τραγουδίστρια και στέλνοντάς της φιλιά.

«Την αγαπώ!»: Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ αποθέωσε την Άννα Βίσση

Δεν ήταν όμως ούτε τότε η πρώτη φορά. Σε παλαιότερες δηλώσεις της, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ είχε μιλήσει με ενθουσιασμό για την ελληνική κουλτούρα, το φαγητό, αλλά και τη μουσική της Άννας Βίσση, την οποία είχε χαρακτηρίσει ως μια πραγματικά φοβερή ερμηνεύτρια.

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ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ
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SARAH JESSICA PARKER
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