Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Μιλάει άπταιστα ελληνικά - Άφωνοι οι τηλεθεατές

Στο φινάλε του δεύτερου κύκλου του επιτυχημένου σίκουελ του Sex and The City, η πρωταγωνίστρια Carrie, φαίνεται να βρίσκεται κάπου στην Ελλάδα, μπροστά στη θάλασσα και να προσπαθεί στα ελληνικά να παραγγείλει δύο από τα αγαπημένα της κοκτέιλ cosmopolitan.

Το βίντεο έχει γίνει viral στο διαδίκτυο, προκαλώντας μεγάλη εντύπωση στους Έλληνες.

Υπενθυμίζεται ότι το «Sex And The City», «And Just Like That», ανανέωσε για τρίτη σεζόν, με τους fans της σειράς να πανηγυρίζουν και να περιμένουν με ανυπομονησία τα νέα επεισόδια και τις νέες περιπέτειες των τριών αγαπημένων τους ρόλων.

Στη 2η σεζόν, είχαμε δύο εκπλήξεις: την επιστροφή του Aidan (John Corbett), και, στο φινάλε, είδαμε για λίγο και τη Samantha Jones, (Kim Cattral).

Η επιστροφή της δεύτερης ενθουσίασε υπερβολικά το κοινό της σειράς, καθώς η ίδια, είχε αποκλείσει παλαιότερα το ενδεχόμενο να συμμετέχει στο σίκουελ, ενώ στην πρώτη σεζόν η υπόθεση ήθελε τις τρεις άλλοτε αχώριστες φίλες να μην έχουν πια καλές σχέσεις μαζί της.



