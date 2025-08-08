Ηλεία: Φωτιά στη θέση Χελιδόνι στην Αρχαία Ολυμπία – Κίνδυνος για το χωριό

Τραυματίας με εγκαύματα διακομίστηκε στο νοσοκομείο

STAR.GR
Ελλαδα
Πρώτη Δημοσίευση: 08.08.25, 21:31
φωτιά Αρχαία Ολυμπία
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα και σε αγροτοδασική περιοχή στο Χελιδόνι της Αρχαίας Ολυμπίας. Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των δυνατων ανέμων όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του Star Κώστας Γκελντής. 
 

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, με 25 οχήματα, 80 πυροσβέστες, τρεις ομάδες ΕΜΟΕΔΕ και εννέα εναέρια μέσα. Όσο περνά η ώρα οι δυνάμεις της πυροσβεστικές θα ενισχύονται, καθώς το μέτωπο είναι αρκετά μεγάλο, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συμβάλλουν μηχανήματα της περιφέρειας και του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περιοχή δεν υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες. Πρόκειται για οικιστική περιοχή με βλάστηση. Στο σημείο σπεύδουν Πυροσβεστικές Δυνάμεις. 
 

Ένας τραυματίας από τη φωτιά στο Χελιδόνι του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. 

Έένα από τα άτομα που είχαν εγκλωβιστεί νωρίτερα στο γήπεδο του χωριού τραυματίσθηκε, έχοντας εγκαύματα σε σημεία του σώματός του.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε  τον εγκαυματία στο νοσοκομείο.

