Τζακ Νίκολσον: Συνελήφθη ο εγγονός του για ενδοοικογενειακή βία

Τζακ Νίκολσον: Συνελήφθη ο εγγονός του για ενδοοικογενειακή βία
Πηγή: Φωτογραφίες AP Images
Δείτε αφιερωματικό βίντεο για τον Τζακ Νίκολσον από την εκπομπή Πρωίαν σε είδον
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αντιμέτωπος με κατηγορία για ενδοοικογενειακή βία βρίσκεται ο μεγαλύτερος εγγονός του Τζακ Νίκολσον, Σον Νόρφλιτ, που συνελήφθη την Τρίτη 5 Αυγούστου στο Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Sun, ο 29χρονος μουσικός παραγωγός, γνωστός ως Cutter Mattock, φέρεται να επιτέθηκε σε μια γυναίκα, τα στοιχέια της οποίας δεν έχουν δημοσιοποιηθεί και συνελήφθη την ίδια ημέρα. 

Ο εγγονός του Τζακ Νίκολσον, Σον Νόρφλιτ

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο Νόρφλιτ αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση κι αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο στις 26 Αυγούστου. Αν κριθεί ένοχος, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και τέσσερα χρόνια.

Παρά το γεγονός ότι ο Νόρφλιτ δεν έχει ποινικό μητρώο, η υπόθεση προκάλεσε αίσθηση λόγω της οικογενειακής του σχέσης με τον Νίκολσον. Εκπρόσωπος του αστυνομικού τμήματος του Λος Άντζελες δήλωσε ότι: «Δε θα δημοσιευτεί φωτογραφία σύλληψης» του.

Τζακ Νίκολσον: Συνελήφθη ο εγγονός του για ενδοοικογενειακή βία

Ο Τζακ Νίκολσον σε αγώνα του ΝΒΑ το 2023 /Φωτογραφία AP Images/Jae C. Hong

Ο Σον Νορφλιτ είναι γιος της Τζένιφερ Νίκολσον, κόρης του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού, και του πρώην συζύγου της Μαρκ Νόρφλιτ, με τον οποίο υπήρξε παντρεμένη από το 1997 έως το 2003. Αν και χρησιμοποιεί δημόσια το όνομα Σον Νάιτ Νίκολσον, φέρει το επώνυμο του πατέρα του, Νόρφλιτ. Η τελευταία γνωστή σύντροφος του Νόρφλιτ ήταν η Ελίζαμπεθ Λόουλερ, αλλά δεν έχει κάνει καμία σχετική ανάρτηση για εκείνη από τον Ιούνιο του 2024 στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τζακ Νίκολσον με το βραβείο Όσκαρ στο χέρι το 1984

Ο Τζακ Νίκολσον με το βραβείο Όσκαρ στο χέρι το 1984 /Φωτογραφία AP Images

Τζακ Νίκολσον: Τα παιδιά και τα εγγόνια του

Ο Τζακ Νίκολσον έχει συνολικά έξι παιδιά: τη Λορέιν και τον Ρέι, από τη σχέση του με την ηθοποιό Ρεμπέκα Μπρουσάρ, που διήρκεσε πέντε χρόνια και έληξε το 1994. Έχει επίσης έναν ακόμη γιο, τον Κέιλεμπ Γκούνταρντ, από σύντομη σχέση με τη Σούζαν Άνσπαχ, συμπρωταγωνίστριά του στο Five Easy Pieces, αλλά και μια κόρη από τη σχέση του με το μοντέλο από τη Δανία Γουίνι Χόλμαν, τη Χάνι Χόλμαν.

Τέλος, ο Νίκολσον είναι πατέρας της Τέσα Γκούριν, από τη σύντομη σχέση του με τη σερβιτόρα Τζανίν Γκούριν, την οποία δεν έχει αναγνωρίσει δημόσια και δε διατηρεί σχέση μαζί της.

Διαβάστε περισσότερα:
ΤΖΑΚ ΝΙΚΟΛΣΟΝ
 |
ΣΟΝ ΝΟΡΦΛΙΤ
