«Έχω υπάρξει αποτυχημένη πανελίστρια, η τηλεόραση είναι απρόβλεπτος χώρος»

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια Αθηναΐς Νέγκα έδωσε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην εκπομπή Καλοκαίρι Παρέα και στη δημοσιογράφο Κατερίνα Νινιού. Μεταξύ άλλων, η Νέγκα μίλησε για την τηλεοπτική της πορεία, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και τις σκέψεις της για τον χώρο του διαδικτύου.

Η ίδια χαρακτήρισε την εκπομπή της Καλύτερα Αργά στο Action24, ως ένα «τηλεοπτικό πείραμα», τονίζοντας ότι η τηλεόραση δεν αποτελεί την κύρια επαγγελματική της βάση. «Μακάρι να ήμουν παρουσιάστρια ψυχαγωγίας για να έβγαζα ένα σκασμό λεφτά, αλλά δεν το έχω αυτό», δήλωσε με ειλικρίνεια. «Η εκπομπή προέκυψε ως πείραμα, το οποίο συνεχίζει να υπάρχει και από όσο ξέρω θα συνεχιστεί και το φθινόπωρο. Η τηλεόραση είναι ένας απρόβλεπτος χώρος», είπε.

Η παρουσιάστρια πρόσθεσε επίσης ότι ο πιο δύσκολος καλεσμένος για εκείνη είναι αυτός που δεν μιλάει.

Η Αθηναΐς Νέγκα αναφέρθηκε και στη συνεργασία της με τον Νίκο Μουτσινά, δηλώνοντας ότι υπήρξε «αποτυχημένη πανελίστρια» σε εκπομπή του. Αν και τον εκτιμά ως παρουσιαστή, τον προτιμάει ως ηθοποιό.

Τέλος, μίλησε ανοιχτά για τους λόγους που μοιράζεται προσωπικές της σκέψεις. «Μίλησα για αυτό γιατί με απελευθερώνει», εξήγησε. Αναφερόμενη στην «αποβλάκωση του διαδικτύου» και στις γυναίκες που εκθέτουν υπερβολικά σέξι τον εαυτό τους, παραδέχτηκε ότι αυτό την τρομάζει. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι δέχεται περίεργες φωτογραφίες στα social media. Ωστόσο, τόνισε ότι έχει την τύχη να έχει ανθρώπους στην προσωπική της ζωή που την καταλαβαίνουν.

«Βαρέθηκα να είμαι το ούφο από άλλο πλανήτη. Ήμουν μονίμως παρεξηγημένη και νόμιζα ότι εγώ είχα το πρόβλημα» κατέληξε, δίνοντας ένα σαφές μήνυμα για την ανάγκη αποδοχής και κατανόησης.