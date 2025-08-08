Φωτιά τώρα στην Κεφαλονιά: Εκκενώνονται τρία χωριά

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Ελλαδα
Ακραίος κίνδυνος φωτιάς για σήμερα Παρασκευή 08/08 - Βίντεο Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, καθώς εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα δύο φωτιές σε δασική έκταση μεταξύ Περατάτων και Καραβάδου και στον Ενετικό Δρόμο της Κεφαλονιάς

 

 

Στο σημείο έχουν σπεύσει 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, εθελοντές, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. Η φωτιά παίρνει μεγάλες διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στο νησί.

H φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Κεφαλονιά - ikefalonia.gr

H φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Κεφαλονιά - ikefalonia.gr

Από το 112 εστάλη μύνημα στους κατοίκους των περιοχών Καραβάδος, Δοριζάτα και Κεραμειές να απομακρυνθούν προς Αργοστόλι. 

 

 

https://www.inkefalonia.gr/koinonia/143764-tora-dyo-pyrkagies-stin-leivatho

Στην Κεφαλονιά εστάλη μήνυμα από το 112 για εκκένωση τριών χωριών λόγω της φωτιάς που μαίνεται στον Καραβάδο - ikefalonia.gr

Υπενθύμιζεται ότι η Πολιτική Προστασία έχει θέσει τη χώρα σε κατάσταση ακραίου κινδύνου 5 για εκδήλωση πυρκαγιών, λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στη χώρα. 

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορίας 5) για τις εξής περιοχές:

  • Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)
  • Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Λακωνίας)

 Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

  • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
  • Περιφέρεια Πελοποννήσου
  • Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Ζακύνθου)
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
  • Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Μαγνησίας)
  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)
  • Περιφέρεια Κρήτης
  • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)
  • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)
  • Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρεβέζης)
