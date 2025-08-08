Βαλαβάνη - Μόργκαν: «Λιώνουν» από έρωτα για τον ενός μήνα γιο τους

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν πετούν στα σύννεφα, καθώς εδώ και έναν μήνα έχουν στην αγκαλιά τους το παιδί τους. H αθλητικογράφος και παρουσιάστρια έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι και πλέον οι τρεις τους απολαμβάνουν μοναδικές οικογενειακές στιγμές.
Τόσο η Ευρυδίκη Βαλαβάνη όσο και ο Γρηγόρης Μόργκαν προσπαθούν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα της καθημερινότητάς τους που πια, είναι πιο απαιτητική, αφού το μικρό πλασματάκι εξαρτάται από εκείνους.
Ένα μπρατσάκι… χίλιες λέξεις: Η γλυκιά ανάρτηση της Βαλαβάνη με τον γιο της
Σήμερα, Παρασκευή 8 Αυγούστου, ο γιος του ζευγαριού γίνεται ενός μήνα και οι δυο τους θέλησαν να κάνουν μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας ένα τρυφερό στιγμιότυπο.
Στη φωτογραφία θα δεις τον Γρηγόρη Μόργκαν και την Ευρυδίκη Βαλαβάνη να έχουν ενώσει τα χέρια τους, κρατώντας στη μέση τα πατουσάκια του μωρού τους.
