Ένας νεκρός στη φωτιά στην Κερατέα!

Δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί

Τελευταία Νέα
08.08.25 , 19:44 Σπανούλης - Χοψονίδου: Ποζάρουν αγκαλιά στα γενέθλια του προπονητή
08.08.25 , 19:38 «Μπορείτε να αποζημιωθείτε;»: Τι ισχύει σε απαγορευτικό απόπλου
08.08.25 , 19:24 «Επιχείρηση Θέρος»: Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι ΑΑΔΕ σε τουριστικές περιοχές
08.08.25 , 19:21 Κατερίνα Τσάβαλου: Η σχέση σήμερα με τον πρώην σύζυγό της, Δημήτρη Στεργίου
08.08.25 , 18:50 Ελένη Χατζίδου: Ποζάρει με μαγιό στις Μαλδίβες και είναι πιο fit από ποτέ!
08.08.25 , 18:14 Γαρυφαλλιά Καληφώνη: H απάντηση στα σχόλια ότι είναι έγκυος
08.08.25 , 18:13 Ένας νεκρός στη φωτιά στην Κερατέα!
08.08.25 , 18:09 BMW iX3: Που θα γίνει η παγκόσμια πρεμιέρα της
08.08.25 , 17:49 Συναγερμός για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς και αύριο Σάββατο 9 Αυγούστου
08.08.25 , 17:46 Άριελ Κωνσταντινίδη: Γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι η 53χρονη ηθοποιός
08.08.25 , 17:20 Grand Hotel: Έρχεται... γκραντέ είσοδος στη σειρά - Η ηθοποιός που μπαίνει
08.08.25 , 17:01 Ευαγγελία Αραβανή: Για κρασί με φίλες της στον Πόρο
08.08.25 , 16:57 Κερατέα: Επεκτείνεται η φωτιά στην Παλαιά Φώκαια
08.08.25 , 16:56 Διπλή πρόκληση από Άγκυρα σε Αιγαίο και Κύπρο
08.08.25 , 16:37 Mπύρα: Πώς να την ενσωματώσετε στη ρουτίνα ομορφιάς σας
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην φωτιά στην Κερατέα, η οποία προσλαμβάνει πλέον τραγικές διαστάσεις. Πρόκειται για ηλικιωμένο σύμφωνα με πληροφορίες που δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί και εγκλωβίσθηκε από τις φλόγες, σε πλινθόκτιστο οίκημα, στην περιοχή Τογάνι.  

Μάχη πυροσβεστη με τις φλόγες στην Κερατέα

Μάχη πυροσβεστη με τις φλόγες στην Κερατέα (φωτογραφία Ευρωκίνηση/Μ.Καραγιάννης) 

Κερατέα: Επεκτείνεται η φωτιά στην Παλαιά Φώκαια


Προηγουμένως οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν επέμβει για την απομάκρυνση 10 πολιτών, οι οποίοι αρνούνταν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Μάχη κατοίκων και πυροσβεστών με τις φλόγες στην Κερατέα

Μάχη κατοίκων και πυροσβεστών με τις φλόγες στην Κερατέα (φωτογραφία Ευρωκίνηση/Μ.Καραγιάννης)  

Συνολικά στην περιοχή βρίσκονται 79 αστυνομικοί με 39 οχήματα, με αποστολή να απομακρύνουν πολίτες, προκειμένου να μην διατρέξει κίνδυνο η ζωή τους, ενώ συνεχώς μεταβαίνουν ενισχύσεις από την Ομάδας ΔΙΑΣ για να προσφέρουν βοήθεια όπου χρειαστεί.

Συναγερμός για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς και αύριο Σάββατο 9 Αυγούστου

Συνεχή σχεδόν είναι τα μηνύματα του 112 για εκκένωση ολοένα και περισσότερων περιοχών, καθώς η φωτιά έχει επεκταθεί πλέον στη Παλαιά Φώκαια. Μέχρι στιγμής έχουν σταλεί 12 μηνύματα.  

Η κατάσταση στην περιοχή της Κερατέας είναι δραματική, με τη φωτιά να επεκτείνεται μέσα σε 4 μόλις ώρες στην ευρύτερη περιοχή και να φθάνει στην Παλαιά Φώκαια. 

Ένας νεκρός στη φωτιά στην Κερατέα!

Τι μετέδωσε το Star μετά την έναρξη της πυρκαγιάς  

Τα τελευταία μηνύματα του 112 έχουν σταλεί για τις περιοχές  Λεγρενά, Χάρακας, Τριανταφυλλιά και Θυμάρι, αποδεικνύοντας ότι η φωτιά έχει εξαπλωθεί δημιουργώντας ένα τεράστιο μέτωπο από την Κερατέα μέχρι την Παλαιά Φώκαια και το Θυμάρι,       

Μία από τις μεγαλύτερες εστίες αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην περιοχή Σάκκα, με τους στροβιλισμούς από τον αέρα να μεταφέρουν τις φλογές σε ελάχιστο χρονικό διάστημα και σε τμήματα που δεν έχουν καεί. 

Ο ισχυρός άνεμος καθιστά δύσκολη την προσπάθεια των πληρωμάτων των πυροσβεστικών αεροσκαφών, καθώς είναι δύσκολο να κάνουν «χειρουργικές» παρεμβάσεις στις εστίες της φωτιάς. 

     

 Ρίψη νερού από πυροσβεστικό αεροσκάφος στην Κερατέα παρά τον ισχυρό άνεμο     

Ρίψη νερού από πυροσβεστικό αεροσκάφος στην Κερατέα παρά τον ισχυρό άνεμο (φωτογραφία Ευρωκίνηση/Μ.Καραγιάννης)   

Η ενημέρωση από την Πυροσβεστική  

Για «πολύ δύσκολες» καιρικές συνθήκες έκανε λόγο ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Βασίλης Βαθρακογιάννης κατά την ενημέρωσή του για την πυρκαγιά στην Κερατέα, καθώς στην περιοχή πνέουν άνεμοι περί τα 7 μποφόρ. Παράλληλα, τόνισε ότι στα πύρινα μέτωπα στην Κερατέα επιχειρούν 190 πυροσβέστες με 44 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 11 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής συνέστησε επίσης προσοχή στους κατοίκους και να συνεργάζονται με τις Αρχές για την προστασία της ζωής τους. Σημείωσε, μάλιστα, ότι έχουν ήδη διενεργηθεί  συνολικά 15 απεγκλωβισμοί κατοίκων.

Απεγκλωβισμός ηλικιωμένων από την Κερατέα 

Το ΕΚΑΒ μετέφερε επτά ηλικιωμένους, οι οποίοι ήταν κλινήρεις, από το γηροκομείο στην Παλαιά Φώκαια σε ξενοδοχείο στο Μαύρο Λιθάρι. Οι υπόλοιποι ηλικιωμένοι οι οποίοι είναι περιπατητικοί μεταφέρονται στο ίδιο ξενοδοχείο με λεωφορείο που μίσθωσε η Πολιτική Προστασία. 

Το ΕΚΑΒ βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Κερατέας με επτά ασθενοφόρα και μία μηχανή.  

 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΕΚΡΟΣ
 |
ΦΩΤΙΑ
 |
ΦΩΤΙΑ ΚΕΡΑΤΕΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top