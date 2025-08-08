Ένας νεκρός στη φωτιά στην Κερατέα!

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην φωτιά στην Κερατέα, η οποία προσλαμβάνει πλέον τραγικές διαστάσεις. Πρόκειται για ηλικιωμένο σύμφωνα με πληροφορίες που δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί και εγκλωβίσθηκε από τις φλόγες, σε πλινθόκτιστο οίκημα, στην περιοχή Τογάνι.

Μάχη πυροσβεστη με τις φλόγες στην Κερατέα (φωτογραφία Ευρωκίνηση/Μ.Καραγιάννης)



Προηγουμένως οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν επέμβει για την απομάκρυνση 10 πολιτών, οι οποίοι αρνούνταν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Μάχη κατοίκων και πυροσβεστών με τις φλόγες στην Κερατέα (φωτογραφία Ευρωκίνηση/Μ.Καραγιάννης)

Συνολικά στην περιοχή βρίσκονται 79 αστυνομικοί με 39 οχήματα, με αποστολή να απομακρύνουν πολίτες, προκειμένου να μην διατρέξει κίνδυνο η ζωή τους, ενώ συνεχώς μεταβαίνουν ενισχύσεις από την Ομάδας ΔΙΑΣ για να προσφέρουν βοήθεια όπου χρειαστεί.

Συναγερμός για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς και αύριο Σάββατο 9 Αυγούστου

Συνεχή σχεδόν είναι τα μηνύματα του 112 για εκκένωση ολοένα και περισσότερων περιοχών, καθώς η φωτιά έχει επεκταθεί πλέον στη Παλαιά Φώκαια. Μέχρι στιγμής έχουν σταλεί 12 μηνύματα.

Η κατάσταση στην περιοχή της Κερατέας είναι δραματική, με τη φωτιά να επεκτείνεται μέσα σε 4 μόλις ώρες στην ευρύτερη περιοχή και να φθάνει στην Παλαιά Φώκαια.

Τι μετέδωσε το Star μετά την έναρξη της πυρκαγιάς

Τα τελευταία μηνύματα του 112 έχουν σταλεί για τις περιοχές Λεγρενά, Χάρακας, Τριανταφυλλιά και Θυμάρι, αποδεικνύοντας ότι η φωτιά έχει εξαπλωθεί δημιουργώντας ένα τεράστιο μέτωπο από την Κερατέα μέχρι την Παλαιά Φώκαια και το Θυμάρι,

Μία από τις μεγαλύτερες εστίες αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην περιοχή Σάκκα, με τους στροβιλισμούς από τον αέρα να μεταφέρουν τις φλογές σε ελάχιστο χρονικό διάστημα και σε τμήματα που δεν έχουν καεί.

Ο ισχυρός άνεμος καθιστά δύσκολη την προσπάθεια των πληρωμάτων των πυροσβεστικών αεροσκαφών, καθώς είναι δύσκολο να κάνουν «χειρουργικές» παρεμβάσεις στις εστίες της φωτιάς.

Ρίψη νερού από πυροσβεστικό αεροσκάφος στην Κερατέα παρά τον ισχυρό άνεμο (φωτογραφία Ευρωκίνηση/Μ.Καραγιάννης)

Η ενημέρωση από την Πυροσβεστική

Για «πολύ δύσκολες» καιρικές συνθήκες έκανε λόγο ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Βασίλης Βαθρακογιάννης κατά την ενημέρωσή του για την πυρκαγιά στην Κερατέα, καθώς στην περιοχή πνέουν άνεμοι περί τα 7 μποφόρ. Παράλληλα, τόνισε ότι στα πύρινα μέτωπα στην Κερατέα επιχειρούν 190 πυροσβέστες με 44 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 11 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής συνέστησε επίσης προσοχή στους κατοίκους και να συνεργάζονται με τις Αρχές για την προστασία της ζωής τους. Σημείωσε, μάλιστα, ότι έχουν ήδη διενεργηθεί συνολικά 15 απεγκλωβισμοί κατοίκων.

Απεγκλωβισμός ηλικιωμένων από την Κερατέα

Το ΕΚΑΒ μετέφερε επτά ηλικιωμένους, οι οποίοι ήταν κλινήρεις, από το γηροκομείο στην Παλαιά Φώκαια σε ξενοδοχείο στο Μαύρο Λιθάρι. Οι υπόλοιποι ηλικιωμένοι οι οποίοι είναι περιπατητικοί μεταφέρονται στο ίδιο ξενοδοχείο με λεωφορείο που μίσθωσε η Πολιτική Προστασία.

Το ΕΚΑΒ βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Κερατέας με επτά ασθενοφόρα και μία μηχανή.