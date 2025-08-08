Συναγερμός για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς και αύριο Σάββατο 9 Αυγούστου

Τα 11 μποφόρ άγγιξαν σήμερα οι άνεμοι στην Πεντέλη!

STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: φωτογραφία αρχείου Ευρωκίνηση/Σ. Δημητρόπουλος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς με κατάσταση συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5)  προβλέπεται και για αύριο σε Αττική και περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. 

 Ο χάρτης κινδύνου πυρκαγιάς για το Σάββατο 9 Αυγούστου 2025

Ο χάρτης κινδύνου πυρκαγιάς για το Σάββατο 9 Αυγούστου 2025 (πηγή Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας)   

Πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα η ταχύτητα του ανέμου σήμερα σε αρκετές περιοχές    

Κύρια αιτία ο συνδυασμός σχετικά υψηλών θερμοκρασιών με πολύ ισχυρούς ανέμους και χαμηλή υγρασία. Συνθήκε ευνοϊκές για φωτιά, όπως συνέβη και σήμερα.

Κερατέα: Μεγάλη αναζωπύρωση στη φωτιά - Καίγονται σπίτια!         
 

Χαρακτηριστικό είναι ότι όπως μετέδωσε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star, σήμερα στην Πεντέλη οι άνεμοι ξεπέρασαν νωρίτερα τα 108 χιλιόμετρα την ώρα, που σημαίνει ότι για κάποια δευτερόλεπτα  άγγιξαν  ακόμη και τα 11 μποφόρ! 

Οι υψηλές ταχύτητες των ανέμων σήμερα

Το φράγμα των 100 χλμ ξεπέρασε και η νότια Εύβοια.

Στην Αττική είχαμε πολύ έντονους ανέμους στις 10.30 το πρωί, όταν οι ριπές στην Κηφισιά ξεπερνούσαν τα 70 χλμ/ώρα, ενώ αντίστοιχη είναι η εικόνα και για το Μαρούσι, τα Βριλήσσια και το Ζεφύρι. Ισχυροί άνεμοι καταγράφηκαν και στο κέντρο της Αθήνας  με ταχύτητητα πάω από 60 χλμ την ώρα.

Φωτιά στα Μέγαρα – Κίνδυνος επέκτασης σε οικισμό


Πού θα είναι ακραίος ο κίνδυνος πυρκαγιάς το Σάββατο 9 Αυγούστου

Συγκεκριμένα ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - κατάσταση συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5)  προβλέπεται αύριο για τις εξής περιοχές:

- Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

- Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Λακωνίας, ΠΕ Αρκαδίας)

- Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας)

 

Παράλληλα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4)  προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

 

- Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

- Περιφέρεια Πελοποννήσου

- Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Ζακύνθου, ΠΕ Κεφαλληνίας, ΠΕ Ιθάκης, ΠΕ Λευκάδας)

- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

- Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

- Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

- Περιφέρεια Κρήτης

- Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

- Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)

- Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρεβέζης)

 

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

 

Παράλληλα, η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως «το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α».

 

Επιπρόσθετα, σε γενική επιφυλακή παραμένει το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών όπου στην περιοχή ευθύνης τους αναμένεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 5), όπως ανακοίνωσε το Πυροσβεστικό Σώμα. Επίσης, σε μερική επιφυλακή παραμένει το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών που στην περιοχή ευθύνης τους αναμένεται πολύ υψηλός κίνδυνός πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 4) σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας.

Ταυτόχρονα, για τις παραπάνω περιοχές εφαρμόζεται το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.

Ακόμη, συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

 Παράλληλα η Πυροσβεστική επισημαίνει ότι ο κίνδυνος δασικών πυρκαγιών θα είναι ακραίος σε πολλές περιοχές της χώρας, καθώς θα επικρατούν εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωσή τους.
 

