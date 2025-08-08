Φωτιά τώρα στην Κερατέα – Εκκένωση οικισμών

Επικίνδυνα επεκτείνεται το πύρινο μέτωπο στην Κερατέα μετά από φωτιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι. Συγκεκριμένα, η φωτιά καίει στην περιοχή Μανούτσο σε οικοπεδικούς χώρους και ξερά χόρτα, ενώ υπάρχουν και διάσπαρτες οικίες. Οι ριπές του ανέμου είναι υψηλές και υπάρχει κίνδυνος επέκτασής της. Προ ολίγου εστάλη μήνυμα από το 112 για εκκένωση από Δροσιά και Χάρβαλο και δυνατότητα διαφυγής προς την Ανάβυσσο.

Καταβάλλεται προσπάθεια από την Πυροσβεστική προκειμένου να περιοριστεί το πύρινο μέτωπο. Να σημειωθεί ότι λόγω των θυελλωδών ανέμων η Αττική βρίσκεται σε βαθμό επικινδυνότητας 5.

Έχει σταλεί μήνυμα του 112 με την προειδοποίηση όσοι βρίσκονται στην Κερατέα να κατευθυνθούν προς Ανάβυσσο. Σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, οι άνεμοι είναι εξόχως δυνατοί και οι καπνοί είναι πυκνοί. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, στο σημείο καταφθάνoυν συνεχώς δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Μέχρι στιγμής έχουν κινητοποιηθεί 92 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, εθελοντές, 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες των Δήμων.