Φωτιά Κερατέα: Τεράστιο το μέτωπο προς Παλαιά Φώκαια και Σούνιο

Κάηκαν πάνω από 20 σπίτια - Μάχη με χρόνο και φλόγες δίνει η Πυροσβεστική

STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Β. Γκούμας, Ά. Λάμπος, Π. Μπούσιος, δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο

Για μια δύσκολη βραδιά προετοιμάζονται οι κάτοικοι στη Νότια  Αττική, λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης της φωτιάς που ξεκίνησε από την Κερατέα, αλλά και σοκαρισμένοι και από την είδηση ότι εντοπίστηκε νεκρός σε καμένο σπίτι ένας 80χρονος.  Οι κάτοικοι προετοιμάζονται ακόμα και με λάστιχα, κλαδιά και κουβάδες για να σβήσουν εστίες που θα απειλήσουν  τα σπίτια τους. 

Ένας νεκρός στη φωτιά στην Κερατέα

Λόγω της  δύσης του ηλίου δεν θα μπορούν πλέον να προσφέρουν βοήθεια τα εναέρια μέσα. Τα Canadair πάντως δεν μπόρεσαν και σήμερα επί αρκετές ώρες να προσφέρουν βοήθεια, καθώς οι πολύ ισχυροί άνεμοι δεν επέτρεπαν να κάνουν προσθαλάσσωση.  Όσες ώρες κατάφεραν να επιχειρήσουν οι προσπάθειες των πληρωμάτων τους ήταν ηρωικές, όπως και των χειριστών των πυροσβεστικών ελικοπτέρων. 

Τεράστιο το μέτωπο της φωτιάς το οποίο έχει «σκαρφαλώσει» στο βουνό 

Ανατριχιαστικό πάντως είναι ότι η  φωτιά φαίνεται σαν ένα τεράστιο φίδι το οποίο έχει σκαρφαλώσει στο βουνό, έχοντας δύο κατευθύνσεις: Η πρώτη προς Παλαιά Φώκαια, στην οποία βρίσκεται αρκετά κοντά και η δεύτερη προς Σούνιο, χωρίς πάντως μέχρι στιγμής να απειλείται ο εθνικός δρυμός και οι οικισμοί της συγκεκριμένης περιοχής.             

Το μέτωπο της φωτιάς που έχει σκαρφαλώσει στο βουνό

Το μέτωπο της φωτιάς που έχει «σκαρφαλώσει» στο βουνό  

Όπως άλλωστε αναφέρθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star πρόκειται για μια ιδιαίτερη κατάσταση καθώς η περιοχή φιλοξενεί αυτό το διάστημα τουρίστες, ενοικιαστές παραθεριστικών κατοικιών και μόνιμους κατοίκους ή  πολίτες που έχουν εξοχικά και πήγαν εκεί για τις καλοκαιρινές διακοπές τους.   

Κερατέα: Επεκτείνεται η φωτιά στην Παλαιά Φώκαια

«Ο κόσμος πάλευε μόνος του»

Όπως επίσης μετέδωσε ο Β. Γκούμας, στην περιοχή Χάρβαλο πήραν φωτιά αρκετά  σπίτια και σε κάποια από αυτά έμειναν μόνο αποκαΐδια με κατοίκους σε κατάσταση πανικού να προσπαθούν να διασώσουν ό,τι μπορούν, ακόμη και κατσίκες και να αναζητούν εναγωνίως πυροσβεστικό όχημα για να σώσει τις περιουσίες τους.    

Ο χάρτης με τα μέτωπα της πυρκαγιάς που ξεκίνησε από την Κερατέα

 Ο δημοσιογράφος του Star  ανέφερε ακόμη ότι στην περιοχή έχουν πέσει αρκετές  κολώνες ηλεκτροδότησης, ενώ έχει διακοπεί σε αρκετά σημεία και το ρεύμα.

Κερατέα: Σπίτι τυλίχθηκε στις φλόγες  

Κερατέα: Σπίτι τυλίχθηκε στις φλόγες 

Όσον αφορά τις αιτίες της πυρκαγιάς πολλοί κάτοικοι θεωρούν ότι ευθύνονται σε σημαντικό βαθμό τα ακαθάριστα οικόπεδα, όπως και τα προβλήματα που σημειώθηκαν στη  διαδικασία.  

Μεγάλες είναι ήδη οι ζημιές που έχουν καταγραφεί, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες πάνω από 20 σπίτια καταστράφηκαν. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΩΤΙΑ
 |
ΦΩΤΙΑ ΤΩΡΑ
 |
ΦΩΤΙΑ ΚΕΡΑΤΕΑ
 |
ΚΕΡΑΤΕΑ
 |
ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ
Back to Top