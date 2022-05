Κιμ Κατράλ: «Δε μου ζητήθηκε να είμαι στην επιστροφή του Sex And The City»

Δείτε βίντεο για το And Just Like That... από το Breakfast@Star

Απάντησε στις ερωτήσεις που όλοι οι fans του Sex And The City θα ήθελαν να της κάνουν.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Variety, η Κιμ Κατράλ μίλησε για τον πραγματικό λόγο που απέρριψε τη συνέχεια της δημοφιλούς παραγωγής, γιατί δεν εμφανίστηκε στο And Just Like That... και φυσικά αν παραμένει φίλη με τις τρεις πρώην συμπρωταγωνίστριές της.

Η Κιμ Κατράλ ανάμεσα στη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, την Κριστίν Ντέιβις και τη Σίνθια Νίξον στην πρεμιέρα της ταινίας Sex And The City /Φωτογραφία AP Images

«Είναι σοφό να γνωρίζεις πότε είναι να σταματάς. Επίσης δε ήθελα να συμβιβαστώ με το τι σήμαινε η σειρά για εμένα. Το ότι έπρεπε να προχωρήσω ήταν ξεκάθαρο», ανέφερε για τον λόγο που απέρριψε το Sex And The City 3.

Όσο για τον αν της ζητήθηκε να επιστρέψει στο And Just Like That...: «Δε μου ζητήθηκε να είμαι μέρος του reboot. Είχα ξεκαθαρίσει τα συναισθήματά μου μετά το ενδεχόμενο της τρίτης ταινίας, οπότε έμαθα για αυτό -όπως και οι υπόλοιποι- από τα social media»

Τι θα ήθελε εκείνη να δει από την συνέχεια των ταινιών; «Θα προτιμούσα για όλες μας να είχαμε κάποια διαβεβαίωση για την τρίτη ταινία. Κάτι τέτοιο δε συνέβη. Επίσης, ήμουν έτοιμη. Και αυτό ακριβώς είναι που ευχήθηκα: να είμαι σε διαφορετικό μέρος παίζοντας διαφορετικούς χαρακτήρες γιατί είμαι ηθοποιός χαρακτήρων. Και ήταν δύσκολο όπως ήταν τα πράγματα και όσο τρομακτικό κι αν ήταν να σηκώσω ανάστημα και να μη δεχθώ bullying από τον Τύπου και τους θαυμαστές ή οποιονδήποτε -να πω απλά, είμαι καλά. Είμαι σε αυτή την τροχιά. Ήταν υπέροχο να δουλεύω μαζί σας. Το απόλαυσα τόσο αλλά τελείωσα εδώ».

Η «Σαμάνθα» είναι από τις λίγες Βρετανίδες ηθοποιούς που έχουν κάνει καριέρα στις ΗΠΑ /Φωτογραφία AP Images

«Φαντάζομαι ότι έχει να κάνει με το πώς ορίζεις τη φιλία. Θεωρώ ότι ήμασταν συνεργάτες. Οι συνεργάτες μου δεν είναι φίλοι μου. Ήταν επαγγελματικό», ανέφερε για τον αν ήταν φίλη με τις τρεις πρώην συμπρωταγωνίστριές της.

Τέλος, δήλωσε ότι δε θα υποδυόταν ποτέ ξανά τη «Σαμάνθα»: «Είναι όχι. Είναι δύναμη να λες όχι».

Θυμίζουμε ότι η Κιμ Κατράλ είχε αποκαλύψει το 2017 ότι δεν ήταν ποτέ φίλη με τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, τη Σίνθια Νίξον και την Κριστίν Ντέιβις και πως οι σχέσεις τους στα γυρίσματα ήταν... τοξικές. Επίσης, είχε αποκαλύψει ότι δε θα έκανε τρίτη ταινία μαζί τους.

