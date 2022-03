Είναι επίσημο! Δεύτερη σεζόν για το νέο Sex and The City

Δείτε βίντεο για το And Just Like That... από το Breakfast@Star

Μπορεί η αναβίωση του Sex and Τhe City, το And Just Like That... να συζητήθηκε πολύ και να απογοήτευσε τους φανατικούς της σειράς, ωστόσο πήρε το πράσινο φως για δεύτερη σεζόν, όπως ανακοίνωσε το HBO Max.

Η Sarah Jessica Parker, η Cynthia Nixon και η Kristin Davis είναι έτοιμες να επιστρέψουν ως Carrie Bradshaw, Miranda Hobbs και Charlotte York Goldenblatt με φόντο -όπως πάντα- τη Νέα Υόρκη!

Ο δημιουργός της σειράς, Michael Patrick King /Φωτογραφία AP Images

«Είμαι ενθουσιασμένος που θα λέω περισσότερες ιστορίες για αυτούς τους ζωντανούς, τολμηρούς χαρακτήρες, που παίζονται από αυτούς τους ισχυρούς, καταπληκτικούς ηθοποιούς», δήλωσε ο παραγωγός της σειράς Michael Patrick King σε δήλωσή του. Η Sarah Aubrey, η Επικεφαλής Original Content στην HBO Max, πρόσθεσε ότι: «Έχουμε ενθουσιαστεί από τη συζήτηση που δημιουργήθηκε από αυτούς τους χαρακτήρες και τις ιστορίες τους, σε έναν κόσμο που ήδη γνωρίζουμε κι αγαπάμε τόσο πολύ... Είμαστε περήφανοι για τη δουλειά που έχουν κάνει όλοι οι συντελεστές για να μεταφέρουν αυτές τις ιστορίες στην οθόνη», κατέληξε. «Ανυπομονούμε να δουν οι θαυμαστές τι μας επιφυλάσσει για τη δεύτερη σεζόν!».

Ακόμα και χωρίς τη Samantha, Charlotte, Carrie & Miranda έχουν τις καλύτερες σχέσεις! /Φωτογραφία Instagram

Η πρώτη σεζόν του And Just Like That... ακολούθησε την Carrie ως χήρα που ανακαλύπτει ξανά τον εαυτό της με τη βοήθεια των φίλων της μετά τον σοκαριστικό θάνατο του συζύγου της Mr. Big (Chris Noth).

Η πρώτη σεζόν τελείωσε με την Carrie να ξαναμπαίνει σιγά-σιγά στον κόσμο των ερωτικών σχέσεων.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media