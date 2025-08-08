Τηλεφωνική συνομιλία Μητσοτάκη με τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ  Ρούμπιο

«Εξαιρετικό το επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων»

Πολιτικη
Πηγή: newpost.gr
Κυριάκος Μητσοτάκης
O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, στη διάρκεια της οποίας συζητήθηκε το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, γεγονός που ενισχύεται από την ανάπτυξη αμερικανικών επενδύσεων στην Ελλάδα.

Συζητήθηκε, επίσης, η αμοιβαία βούληση περαιτέρω ενίσχυσης των σχέσεων, τόσο διμερώς όσο και πολυμερώς, μέσω σχημάτων όπως το «3+1» με τη συμμετοχή της Κύπρου και του Ισραήλ.

