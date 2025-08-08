Δήμητρα Αλεξανδράκη: Φωτογραφίζεται τόπλες στις διακοπές της

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές και «βομβαρδίζει» το Instagram με φωτογραφίες και βίντεο.
Στη νέα της δημοσίευση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό, την είδαμε να ποζάρει τόσο με ένα υπέροχο μπλε μαγιό όσο και τόπλες. Το μοντέλο βρέθηκε στο νησί Άτοκος, με σκάφος, και κολύμπησε στα καταγάλανα νερά.
«Βρήκα την ηρεμία μου. Ευλογημένη», έγραψε η Δήμητρα Αλεξανδράκη στη δημοσίευσή της.
Δείτε τις φωτογραφίες:
Δήμητρα Αλεξανδράκη: Κολύμπησε με γουρουνάκια
Η Δήμητρα Αλεξανδράκη μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram βίντεο, με την ίδια να κολυμπά στα καταγάλανα νερά, δίπλα στα γουρουνάκια που έχουν γίνει ατραξιόν. «Ότι πιο όμορφο έχουν δει τα μάτια μου» είπε.
